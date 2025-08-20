  1. صفحه اصلی
افزایش شهدای گرسنگی در غزه به ۲۶۹ نفر

۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۳
کد خبر: 1718645
وزارت بهداشت نوار غزه اعلام کرد در ۲۴ ساعت گذشته سه نفر دیگر در نوار غزه جان خود را به‌علت گرسنگی و کمبود مواد غذایی از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت نوار غزه از شهادت سه نفر دیگر در این باریکه به دلیل قحطی و کمبود مواد غذایی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و به این ترتیب تعداد شهدای گرسنگی دادن به ملت فلسطین از سوی رژیم صهیونیستی، به ۲۶۹ نفر از جمله ۱۱۲ کودک افزایش یافت.

این خبر در حالی است که مدیرکل وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد که اشغالگران صهیونیست هر ۴۰ دقیقه یک کودک را در غزه به شهادت می رسانند و روزانه ۲۸ کودک بر اثر بمباران جان خود را از دست می‌دهند.

