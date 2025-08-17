شمار شهدای ناشی از گرسنگی در غزه به ۲۵۱ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت غزه امروز شنبه گزارش داد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۱ نفر دیگر از جمله یک کودک به دلیل سوءتغذیه و گرسنگی جان خود را از دست دادهاند.
به گزارش آناتولی، منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت در نوار غزه اعلام کرد که شمار شهدای ناشی از گرسنگی و سوءتغذیه در این باریکه به ۲۵۱ نفر رسیده است که در میان آنها ۱۰۸ کودک قرار دارند.
وی هشدار داد که در شرایط کنونی ۴۰ هزار نوزاد در غزه با سوءتغذیه حاد دستوپنجه نرم میکنند؛ وضعیتی که میتواند پیامدهای جبرانناپذیری بر رشد و بقای آنان داشته باشد.
به گفته او، یکهزار کودک نیز بر اثر سوءتغذیه و کمبود دارو دچار قطع عضو شدهاند و نیاز فوری به مراقبتهای پزشکی و توانبخشی دارند.
مدیرکل وزارت بهداشت در نوار غزه، با اشاره به شرایط وخیم انسانی اعلام کرد که کادرهای پزشکی نیز در شدیدترین وضعیت فرسودگی و خستگی قرار دارند، در حالیکه بحران سوءتغذیه در میان مردم به سطحی بیسابقه رسیده است.
به گفته البرش، تاکنون بیش از ۲۸ هزار مورد سوءتغذیه حاد در غزه ثبت شده است و تنها در بیمارستانها ۵۰۰ نوزاد به دلیل سوءتغذیه تحت مراقبت قرار دارند.
وی هشدار داد که تداوم محاصره و جلوگیری از ورود کمکهای غذایی و دارویی، میتواند فاجعه انسانی در غزه را بیش از پیش تشدید کند.
