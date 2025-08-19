شهادت بیش از ۶۲ هزار تن در غزه تایید شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۶۰ شهید و ۳۴۴ زخمی به بیمارستان‌های نوار غزه انتقال پیدا کردند.

این وزارتخانه افزود که از ۷ اکتبر ۲۰۲۳، تعداد شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به ۶۲۰۰۴ تن و تعداد مجروحان به ۱۵۶۲۳۰ تن رسیده است.

وزارت بهداشت غزه تصریح کرد که از ۱۸ مارس ۲۰۲۵ که رژیم صهیونیستی آتش بس موقت را لغو کرد، تعداد شهداء به ۱۰۴۶۰ تن و تعداد مجروحان به ۴۴۱۸۹ تن افزایش یافته است.

وزارت بهداشت غزه تاکید کرد که تعدادی از شهداء در مسیرها و در زیر آوار هستند که تیم‌های دفاع مدنی و اورژانس نتوانستند خود را به آنها برسانند.

وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۲۷ تن در صف دریافت کمک‌ها به شهادت رسیده و ۲۸۱ تن نیز زخمی شده‌اند.

تا به الان در حملات رژیم صهیونیستی به کسانی که در انتظار دریافت کمک‌ها بودند ۱۹۶۵ تن به شهادت رسیده و بیش از ۱۴۷۰۱ تن زخمی شده‌اند.

در بیمارستان نوار غزه نیز طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ مورد فوتی جدید به دلیل قحطی و گرسنگی و سوء تغذیه ثبت شده است و تعداد کلی افراد جانباخته به دلیل قحطی و سوء تغذیه به ۲۶۳ مورد از جمله ۱۱۲ کودک می‌رسد.

......................

پایان پیام / ۳۴۸