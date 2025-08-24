به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «صادق الغریانی» مفتی کل لیبی با انتقاد شدید از آمریکا گفت: ترامپ از صلح میان اوکراین و روسیه دم میزند، اما در برابر کشتار بی‌گناهان و جنایات ارتش اسرائیل در غزه که با جنگنده‌ها و پهپادهای آمریکایی انجام می‌شود، سکوت کرده است.

وی خطاب به کشورهای عربی میانجی‌گر (مصر و قطر) نیز گفت: اگر نمی‌توانید در مقابل کارشکنی‌های دشمن بایستید و از مردم فلسطین حمایت کنید، استعفا دهید؛ زیرا ادامه این نقش بی‌فایده تنها به نفع اشغالگر است.

الغریانی هشدار داد: میانجی‌گری که از دادن تضمین به مردم تحت محاصره غزه سر باز می‌زند، هیچ نقشی در مذاکرات ندارد. این رفتار، لکه ننگی است بر شما و حاکمانتان که هیچ‌گاه از تاریخ پاک نخواهد شد.

وی همچنین خواستار اقدامی فوری امت اسلامی شد و گفت: واجب است که صدها و هزاران کشتی برای شکستن محاصره اعزام شوند. شرم‌آور است که مسلمانان فجایع غزه را ببینند و دست روی دست بگذارند.

