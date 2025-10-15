هشدار سازمان ملل: لیبی در آستانه فروپاشی و در معرض خطر جنگ گسترده است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یک گزارش محرمانه سازمان ملل که به شورای امنیت ارائه شده، نسبت به وخامت اوضاع در لیبی هشدار داده و تأکید کرده است که این کشور در آستانه فروپاشی قرار دارد و ممکن است درگیر یک جنگ مسلحانه گسترده شود.
بر اساس این گزارش، توانایی مأموریت حمایت سازمان ملل در لیبی برای پیشبرد روند آشتی ملی بهشدت کاهش یافته است. علت این امر، نبود هماهنگی مؤثر با اتحادیه آفریقا و اختلاف سیاستهای بازیگران بینالمللی عنوان شده است.
گزارش همچنین از توقف فعالیت تیمهای حاضر در روند صلح برلین خبر داده و تأکید کرده که این تیمها یا فعالیتی ندارند یا تأثیرگذاری خود را از دست دادهاند. در همین حال، اختلاف رویکرد کشورهای عضو شورای امنیت نسبت به طرفهای درگیر در لیبی، موجب تعمیق شکافهای داخلی و کاهش انگیزهها برای دستیابی به راهحل سیاسی شده است.
در تحلیلی نگرانکننده، گزارش سازمان ملل تصریح کرده که تلاشهای آشتی ملی توسط رهبران سیاسی رقیب به سمت سیاسی شدن سوق یافته و گروههای کلیدی مانند زنان، جوانان، اقلیتهای غیرعرب و نمایندگان قربانیان از این روند کنار گذاشته شدهاند.
گزارش هشدار داده که نبود یک فرآیند آشتی فراگیر، موجب تداوم چرخه خشونت و مصونیت از مجازات شده است. همچنین، بازداشتهای خودسرانه، محدود شدن فضای مدنی و گسترش نفرتپراکنی در شبکههای اجتماعی، پایههای آشتی را تهدید میکند.
در بدترین حالت، گزارش پیشبینی کرده که درگیری بر سر منابع و نهادهای دولتی میتواند کشور را به سمت فروپاشی کامل سوق دهد و احتمال آغاز مجدد یک جنگ مسلحانه گسترده را افزایش دهد.
این گزارش در حالی منتشر شده که کمیته بینالمللی پیگیری امور لیبی نخستین نشست خود را پس از چهار سال برگزار کرده است؛ نشستی که امیدی محدود برای احیای مسیر سیاسی در این کشور بحرانزده ایجاد کرده است.
