به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله علیرضا اعرافی مدیر حوزههای علمیه با شیخ محمد بن عبدالکریم العیسی، دبیرکل رابطة العالم الاسلامی در حاشیه دومین همایش بینالمللی رهبران دینی با موضوع «نقش رهبران دینی در حل منازعات بشری» در مالزی دیدار و گفتوگو کرد.
براساس این گزارش، شیخ محمد بن عبدالکریم العیسی در این دیدار ضمن تجلیل از مشارکت حوزههای علمیه در همایش رهبران ادیان در مالزی و تشکر از دیدگاهها و نقطهنظرات مدیر حوزههای علمیه، بر ضرورت تقریب بین مذاهب اسلامی تأکید کرد.
وی با اشاره به ظرفیتهای علمی شیعه، به این مطلب اشاره کرد که با برخی شخصیتها و منابع علمی شیعه آشنایی داشته و از علمایی چون شهید صدر و شهید مطهری بهره برده است و ظرفیتهای فقهی و اصولی علمای شیعه را ظرفیتی ارزشمند دانست.
دبیرکل رابطة العالم الاسلامی با اشاره به افراطگرایی در دنیای اسلام افزود: متأسفانه هم در میان اهلسنت و هم شیعیان، افراد تندرو وجود دارد و راهحل مقابله با آنها، روی آوردن به اسلام اعتدالی است.
وی ضمن تجلیل از پیشرفتهای حوزههای علمیه در عرصههای مختلف، بر اهمیت تقریب میان مذاهب و نیز تقریب میان کشورهای اسلامی تأکید کرد.
آیتالله اعرافی نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت حوزههای علمیه و دستاوردها و رویکردهای آن، ظرفیتهای علمی و رشتهها و تخصصهای موجود در ایران و حوزههای علمیه را ظرفیتی ارزشمند برای همه دنیای اسلام دانست و فرصتها و ظرفیتهای دنیای اسلام برای همکاریهای اسلامی را فراوان و متعدد معرفی کرد.
مدیر حوزههای علمیه ضمن اشاره به دو جریان اسلامی موجود در دنیای اسلام با عنوان جریان متحجر، واپسگرا و غیر منعطف و جریان غربزده، مرعوب و سطحی، گفتمان حوزههای علمیه را گفتمان سنتهای اصیل، ضابطهمند، منضبط، عقلانی، پویا، متکی بر منابع اصیل اسلامی و با جهتگیریهای امت اسلامی معرفی کرد.
آیتالله اعرافی، ایران و عربستان را دو کشور مهم و تأثیرگذار در دنیای اسلام معرفی کرد و با وجود برخی اختلافات، بر اهمیت گسترش ارتباطات میان دو کشور تأکید نمود و ظرفیتهای حوزههای علمیه را در عرصههای علوم اسلامی و علوم انسانی اسلامی، مطالعات عقلی و فلسفی و مطالعات اخلاقی و تربیتی، از جمله ظرفیتهای قابل بهرهبرداری در این عرصه دانست.
