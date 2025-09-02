به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار ویدئوی از «وان عزیزه» همسر نخستوزیر مالزی که در حاشیه اجلاس سازمان همکاری شانگهای، از مصافحه با رئیسجمهور چین خودداری میکند، با موجی از واکنشها و تحلیلها در شبکههای اجتماعی مواجه شد.
این ویدئو که در حسابهایی مرتبط با مسائل چین، با عنوان «رفتاری غیرمعمول» توصیف شد و امتناع همسر نخستوزیر مالزی از دست دادن با رئیسجمهور چین در یک محفل بینالمللی، اقدامی قابل توجه قلمداد گردید.
کاربران فضای مجازی با دیدگاههای متفاوتی به این موضوع پرداختند. برخی این رفتار را بیاحترامی یا نادیده گرفتن پروتکلهای دیپلماتیک دانستند که ممکن است مالزی را در برابر قدرتی چون چین در موقعیتی دشوار قرار دهد. در مقابل، گروهی دیگر تأکید کردند که روابط بینالملل بر پایه نمادهای احترام متقابل بنا شده و چنین رفتاری، اگرچه برخاسته از باورهای دینی باشد، میتواند از منظر سیاسی و دیپلماتیک نامناسب تلقی شود.
شماری از تحلیلگران نیز با اشاره به اینکه وان عزیزه یک زن مسلمان است و در دین اسلام مصافحه با مردان نامحرم ممنوع است، این رفتار را طبیعی دانستند. با این حال، برخی معتقد بودند که تعظیم او به رئیسجمهور چین نیز از نظر پروتکلی قابل نقد است و بهتر بود طرف چینی پیشاپیش از این عرف فرهنگی مطلع میشد.
این در حالی است که خود انور ابراهیم، نخستوزیر مالزی، با همسر رئیسجمهور چین دست داده بود؛ موضوعی که از سوی برخی کاربران بهعنوان تناقض در رفتار دیپلماتیک خانواده نخستوزیر مطرح شد.
فعالان رسانهای پیشنهاد کردند که هیئت دیپلماتیک مالزی در پکن میتوانست پیش از دیدار رسمی، رئیسجمهور چین را از عرف مذهبی همسر نخستوزیر آگاه کند تا از بروز هرگونه سوءتفاهم جلوگیری شود.
