به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سردار سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا(ص) در پیامی فرا رسیدن میلاد مسعود پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد(صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) و آغاز هفته وحدت را به ملت بزرگ ایران و امت اسلامی تبریک گفت.

در پیام سرلشکر عبداللهی آمده است: فرا رسیدن هفته وحدت که با نام مبارک پیامبر اعظم (صَلَی اللهُ عَلَیه و آلِه و سَلَّم) پیوند خورده، فرصتی است تا با تامل در آموزه های نورانی آن حضرت وحدت و همبستگی را بیش از پیش در کشور عزیزمان ایران و امت اسلامی تقویت کنیم.

اتحاد مقدسی که در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با هوشیاری و هوشمندی ملت قهرمان و منسجم ایران همچون دوران دفاع مقدس ۸ ساله و توطئه های مختلف بر علیه کشور رقم خورد نه تنها دشمن صهیونیستی و آمریکا را در پیگیری اهداف خصمانه خود، علیه کشور ناکام گذاشت، که جلوه ای زیبا و ماندگار از همبستگی ملی ایرانیان را به جهانیان نشان داد.

نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تاسی از آموزه‌های الهام بخش و وحدت آفرین قرآن و اسلام عزیز و تحت زعامت فرماندهی معظم کل قوا حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه ای(مدظله العالی) و بر اساس وظایف ذاتی خود همواره در آمادگی کامل برای حفاظت از کیان کشور، امنیت ملی و دستاوردهای انقلاب اسلامی به سر می برند و نسبت به قبل از جنگ تحمیلی اخیر آماده‌تر و از دستاوردهای بالاتر و بیشتری برخوردار هستند و ملت عزیز ایران نباید هیچگونه نگرانی نسبت به آینده داشته باشند. دشمن با جنگ روانی و رسانه‌ای در صدد است فضای کشور را ملتهب کند، در حالیکه خود در عرصه‌های مختلف دچار مشکلات فراوانی در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی است.

پایان پیام/ ۲۱۸

