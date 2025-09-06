دشمن در میدان جنگ ناتوان، در میدان روانی فعال!

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در روزگاری که اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران در عرصههای گوناگون نظامی، امنیتی، اطلاعاتی و منطقهای تثبیت شده و دشمنان قسمخوردهی این ملت در توازن قدرت، دست پایین را دارند، امروز دیگر توان آغاز یک جنگ تمامعیار نظامی را ندارند؛ چرا که میدانند هرگونه اقدام احمقانه، با پاسخ کوبنده و پشیمانکننده جمهوری اسلامی مواجه خواهد شد. اما این به آن معنا نیست که جبهه دشمن از اقدامات خصمانه دست کشیده باشد.
اتاقهای فکر استکبار جهانی، که طی سالهای اخیر در میدان نظامی شکست خوردهاند، اکنون تمام توان خود را بر جنگ ترکیبی و عملیات روانی متمرکز کردهاند.
اما هدف؟ نگه داشتن جامعهی ایران در وضعیتی شبهجنگی، ملتهب و نگران؛ بهگونهای که مردم تصور کنند کشور در آستانهی بحران است، در حالی که واقعیت دقیقاً برعکس این تصویرسازی است.
عملیات روانی، ابزار امروز دشمن :
در نبود امکان درگیری مستقیم، دشمن برای تضعیف روحیهی ملی، به جنگ روایتها و عملیات رسانهای روی آورده است. حجم عظیم اخبار جعلی، القائات منفی، بزرگنمایی مسائل داخلی، و تزریق ناامیدی، همگی نشان از تلاشی هدفمند برای فرسایش روانی جامعه دارد. رسانههای وابسته به دشمن و شبکههای اجتماعی تحت نفوذ آنها، در هماهنگی کامل با نهادهای اطلاعاتی غربی، عملیاتهای روانی گستردهای را طراحی و اجرا میکنند تا ملت ایران را نسبت به آینده کشور، نظام و ارزشهای انقلابی بدبین سازند.
هوشیاری، سلاح ملت ایران:
اما تجربه نشان داده است که ملت ایران، بهویژه در بزنگاههای تاریخی، همواره با بصیرت و هوشیاری انقلابی، نقشههای دشمن را نقش بر آب کردهاند. امروز نیز باید جنگ روانی دشمن را به رسمیت شناخت و با تقویت جبهه رسانهای انقلاب، جهاد تبیین و تولید روایتهای واقعگرایانه و امیدبخش، میدان را از دست دشمن خارج کرد.جنگ امروز، جنگ افکار است و همانگونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید فرمودهاند، جهاد تبیین وظیفه فوری، قطعی و همگانی است. هر ایرانی انقلابی، باید یک سنگر در این نبرد باشد.
سخن پایانی :
دشمن ناتوانتر از آن است که آغازگر جنگی جدید باشد. اما اگر ما در میدان روایت و افکار عمومی غفلت کنیم، همان دشمن میتواند فضای جامعه را به گونهای مسموم کند که مردم درگیر ترسهای غیرواقعی و نگرانیهای القاشده شوند. تنها راه مقابله، آگاهیبخشی، وحدت ملی، و ایستادگی در برابر موج تبلیغاتی خصمانه است. جنگ امروز، جنگ روایتهاست؛ و پیروزی از آنِ ملتی است که حقیقت را فریاد میزند.
حجتالاسلام محمدهادی ملکی، پژوهشگر و فعال بینالملل
..............................
پایان پیام/
نظر شما