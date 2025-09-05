بسیج ۸ میلیونی در ونزوئلا برای مقابله با آمریکا

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس جمهور ونزوئلا در سخنرانی در مراسمی در کاخ ریاست جمهوری ونزوئلا از راه‌اندازی یگان‌های شبه‌نظامی محلی مستقر در بیش از ۱۵ هزار پایگاه دفاعی مردمی خبر داد که قرار است در آنها بیش از ۸ میلیون نفر بسیج شوند.

«نیکلاس مادورو» در این‌باره توضیح داد: «جهانیان از جذب گسترده [نیرو توسط] ما شگفت‌زده شده‌اند، به‌طوری که بعضی از خانواده‌های کشور به‌صورت کامل ثبت‌نام کردند»

رئیس جمهور ونزوئلا ادامه داد: «در تاریخ ۵ سپتامبر، اولین چرخه فعال‌سازی تمام کسانی که برای بسیج ثبت‌نام کرده‌اند، انجام خواهد شد و نیروهای ذخیره در تمام سطوح فراخوانده می‌شوند».

مادورو در ادامه اظهار داشت که برای اولین بار در تاریخ ونزوئلا، واحدهای شبه‌نظامی محلی از روز جمعه فعالیت خود را آغاز خواهند کرد و کل خاک این کشور را پوشش خواهند داد.

رئیس جمهور ونزوئلا در این‌باره تصریح کرد که هدف اصلی تشکیل نیروی بسیج مردمی، تقویت سیستم دفاعی ملی و تضمین «ثبات، صلح، آزادی، زندگی و خوشبختی مردم» است.

...............

پایان پیام/ 218

