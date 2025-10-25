سفیر ونزوئلا در حرم امام حسین(ع): در کربلا برای آرامش ملت و کشورم دعا کردم + ویدیو

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا در عراق با حضور در حرم مطهر امام حسین(ع) در شهر مقدس کربلا، زیارت این مکان نورانی را فرصتی برای دعا به درگاه الهی بهمنظور رفع تهدیدها علیه کشورش و طلب آرامش برای ملت ونزوئلا و مردم آمریکای جنوبی توصیف کرد.
زیارت حرم امام حسین(ع) با نیت صلح و آرامش
سفیر ونزوئلا در سخنانی در حرم مطهر امام حسین(ع) اظهار داشت: حضور در این مکان مقدس برای من بسیار ارزشمند است. آمدهام تا برای صلح، آرامش و امنیت کشورم دعا کنم و از خداوند متعال بخواهم که تهدیدها علیه ملت ونزوئلا و دیگر ملتهای آمریکای جنوبی را برطرف سازد.
رایزنی برای تقویت روابط دوجانبه
وی همچنین از دیدارهای خود با استانداران کربلا و نجف خبر داد و گفت: در این دیدارها درباره راهکارهای تقویت روابط میان بغداد و کاراکاس گفتوگو و تبادل نظر شد. وی ابراز امیدواری کرد که این رایزنیها به گسترش همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف منجر شود.
کربلا؛ الهامبخش ملتهای آزاده
سفیر ونزوئلا در پایان سخنان خود تأکید کرد که کربلا نماد مقاومت، ایستادگی و عدالتطلبی است و میتواند الهامبخش ملتهایی باشد که در مسیر استقلال، آزادی و عدالت گام برمیدارند.
