به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حمیدرضا سلیمانی، مدیرعامل گروه موزه‌های دفینه (وابسته به بنیاد مستضعفان) گفت: همزمان با یک هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر (ص)، در روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه از ساعت ۱۱ صبح مراسم رونمایی از ۶۳ سکه دوره‌های مختلف تاریخی که منقش به نام مبارک پیامبر (ص) است، در سالن اجتماعات ساختمان شهید زاهدی بنیاد مستضعفان برگزار خواهد شد.

او افزود: این ۶۳ سکه که تعداد آن نشان‌دهنده سال‌های عمر پیامبر اکرم (ص) است، از خزانه سکه‌های تاریخی بنیاد مستضعفان انتخاب شده‌اند و پس از مراسم رونمایی به مدت دو هفته در موزه آستان قدس رضوی به نمایش گذاشته خواهند شد.

به گفته مدیر موزه‌های بنیاد مستضعفان، این آثار ارزشمند تاریخی شامل تعدادی از برجسته‌ترین سکه‌های «دینار» (زرین) و «درهم» (نقره‌ای) است که به‌طور مشخص نام مبارک حضرت رسول اکرم (ص) را بر آن‌ها نقش بسته‌ است و در این نمایشگاه، به معرض دید عموم گذاشته خواهند شد.

او اضافه کرد: کهن‌ترین این سکه‌ها از قرن هفتم میلادی و جدیدترین آنها متعلق به‌دوره قاجاری است. پراکنش تاریخی سکه‌ها از دوره‌های عباسی، سامانی، اغالبه، طولونیان، غزنوی، غوری، سلجوقی، ایلخانی، تیموری، صفوی، افشاری و قاجاری را در بر می‌گیرد.

سلیمانی گفت: پراکندگی جغرافیایی آنها نیز در شبه‌قاره، آسیای میانه، ایران، بین‌النهرین، شامات و شمال افریقا بوده است.

