جشن بزرگ و ملی میلاد پیامبر اکرم(ص) در استان تانگای تانزانیا درخشید + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شهر کورُوگوه واقع در استان تانگا میزبان یکی از باشکوهترین و گستردهترین مراسمهای جشن ملی میلاد پیامبر عظیمالشان اسلام، حضرت محمد مصطفی (ص) بود؛ شبی که در تاریخ منطقه به عنوان لحظهای نورانی و پربرکت ثبت شد.
در این مراسم با شکوه، صدها نفر از عاشقان و دلدادگان پیامبر رحمت (ص)، از سراسر کشور تانزانیا گرد هم آمدند تا در فضایی سرشار از معنویت، عشق، و صمیمیت، این مناسبت بزرگ اسلامی را گرامی بدارند.
از جمله مهمانان برجسته این مراسم، نماینده جامعه المصطفی (ص) در تانزانیا، حجتالاسلام والمسلمین، دکتر علی تقوی بود که همراه با سید عارف نقوی، به دعوت رسمی جناب مفتی اعظم تانزانیا، شیخ ابوبکر زبیر بن علی در این محفل نورانی حضور یافتند.
علاوه بر ایشان، جمعی از علما، اساتید علوم دینی، سفراء، شخصیتهای اجتماعی، و چهرههای سرشناس کشور نیز در این محفل حضور داشتند. شرکتکنندگان با چهرههایی بشاش و دلهایی سرشار از محبت نبوی، به شادمانی پرداختند و از فضای روحبخش مراسم بهرهمند شدند.
این جشن معنوی، نشاندهنده وحدت، همبستگی و محبت خالصانهی مسلمانان تانزانیا نسبت به پیامبر اسلام (ص) بود. حضور گسترده مردم در این محفل، نشانهای روشن از موفقیت چشمگیر این مراسم و عمق عشق مردم به حضرت محمد (ص) است.
در بخشهای مختلف این مراسم، سخنرانیها و مواعظ ارزشمندی ارائه شد که در آنها مسلمانان به الگوگیری از سیره و اخلاق پیامبر اکرم (ص) در زمینههایی چون مهربانی، عدالت، احترام به حقوق بشر، و همزیستی مسالمتآمیز فراخوانده شدند.
در پایان مراسم، دعای دستهجمعی، قرائت سرودهای مذهبی (قَصائِد)، و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) فضای روحانی محفل را دوچندان کرد. مهمانان با خاطرهای شیرین و نفسی آرام، این شب پرنور و با برکت را به پایان رساندند.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما