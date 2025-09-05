ماه گرفتگی ۱۶ شهریور ایران را از دست ندهید + جزئی ساعت و مناطق قابل مشاهده در ایران

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنا بر اطلاعات کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران یکی از نادرترین پدیده‌های نجومی یا خسوف کامل در ایران به زودی مشاهده خواهد شد. این خسوف کامل، بهترین فرصت برای علاقه‌مندان به نجوم است تا آسمان را در یکی از زیباترین حالت‌ها ببینند در ادامه این مطلب تاریخ و زمان ماه گرفتگی ۱۴۰۴ و نکات مهم را بررسی خواهیم کرد.

ماه گرفتگی ۱۴۰۴ چه روزی است؟

ماه گرفتگی ۱۴۰۴ در تاریخ ۱۶ شهریور رخ خواهد داد.

ماه گرفتگی ۱۴۰۴ چه ساعتی است؟

طبق گزارش سخنگوی کمیته آماتوری انجمن نجوم ایران، ماه‌گرفتگی کامل ایران از ساعت ۲۱ آغاز می‌شود و تا ساعت ۲۲:۲۳ ادامه خواهد داشت

اما ابتدای ماه‌گرفتگی (جزئی) در ابتدا از ساعت ۱۸:۵۶ دقیقه آغاز می‌شود، زمانی که ماه وارد نیم‌سایه زمین شده و در این مرحله با چشم غیرمسلح قابل دیدن نیست اما از ساعت ۲۱ که خسوف کامل آغاز شود امکان دیدن ماه گرفتگی با چشم غیرمسلح نیز وجود خواهد داشت.

مشخصات ماه گرفتگی ۱۴۰۴ ایران

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این ماه گرفتگی رنگ نارنجی مایل به قرمز در فاز کامل است که به آن ماه خونین نیز گفته می‌شود و به‌دلیل عبور نور خورشید از جو زمین رخ خواهد داد.

مناطق قابل مشاهده ماه گرفتگی ۱۴۰۴ در ایران

ماه گرفتگی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ از تمام نقاط ایران و همچنین کشورهای غرب آسیا، ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، اقیانوسیه، شرق آفریقا و شرق اروپا قابل مشاهده خواهد بود اما در غرب اروپا و غرب آفریقا فقط بخشی از مراحل ماه‌گرفتگی دیده می‌شود و در قاره آمریکا امکان مشاهده این ماه گرفتگی کامل وجود نخواهد داشت.

نکات مهم برای مشاهده ماه‌گرفتگی کامل در ایران

جهت تماشای ماه گرفتگی ۱۶ شهریور ۱۴۰۴ بدون چشم مسلح در تمام نقاط ایران لازم است یکسری نکات را رعایت کنید از جمله:

جنوب‌شرقی تا جنوب‌جنوب‌شرقی آسمان بهترین زوایا برای مشاهده ماه گرفتگی هستند. برای مشاهده جزئیات بیشتر لازم است از دوربین دوچشمی یا تلسکوپ کوچک استفاده کنید با این حال خسوف بدون چشم غیرمسلح نیز قابل رویت است. سعی کنید به مکانی با افق وسیع و با آلودگی نوری کم بروید.

ماه گرفتگی هر چند سال اتفاق می افتد؟

به طور کلی ماه گرفتگی هر ۲ تا ۵ سال اتفاق می‌افتد با این حال این خسوف کامل ۷ سال پس از ماه گرفتگی قبلی رخ خواهد داد.

