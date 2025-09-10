به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ناوگان بینالمللی مقاومت (صمود) اعلام کرد که بزرگترین کشتی این ناوگان، هدف یک حمله جدید قرار گرفته که گمان میرود این حمله به وسیله یک پهپاد آتشزا انجام شده که منجر به آتشسوزی در عرشه آن شده است.
بهگفته فعالان حامی فلسطین که به کاروان مزبور پیوستهاند، آتشسوزی عرشه این شناور کنترل شده و هماکنون وضعیت پایدار است.
بامداد سهشنبه ناوگان مقاومت اعلام کرد که قایق خانواده (العائله) در نتیجه حمله پهپادی در عرشه اصلی و مخزن زیرین خود دچار خسارت شده است.
دو قایق از ناوگان مقاومت نیز در راه تونس هستند و نیاز فوری به حفاظت دارند.
«سیف ابوکشک»، سخنگوی ناوگان مقاومت گفت: این ناوگان با وجود حمله پهپادی به حرکت خود ادامه خواهد داد.
همچنین مسئولان ناوگان بین المللی مقاومت تصریح کردند: تحقیقات درباره این حادثه در جریان است و به محض فراهم شدن اطلاعات بیشتر اعلام خواهد شد.
آنها ادامه دادند: اقدامات خصمانه ما را از مأموریت صلحآمیز خود برای شکستن محاصره غزه و همبستگی با مردم این باریکه باز نخواهد داشت.
