حرکت نمادین کشتی «عمر مختار» از لیبی برای شکستن محاصره غزه + تصاویر

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کشتی «عمر مختار» امروز از بندر طرابلس پایتخت لیبی، به‌منظور پیوستن به ناوگان جهانی صمود و در حمایت از مردم غزه، حرکت خود را آغاز کرد. پیش از حرکت این کشتی، تجمعی نمادین در حمایت از غزه در مقابل بندر برگزار شد.

عمر الحاسی نخست‌وزیر پیشین لیبی که در این مأموریت حضور دارد، در سخنانی اعلام کرد: هدف ما شکستن محاصره تحمیل‌شده بر نوار غزه است. این ناوگان نماینده هیچ دولت، حزب یا گروهی نیست و صرفاً اقدامی بشردوستانه برای رساندن کمک به مردم تحت محاصره است.

به گفته الحاسی، کشتی عمر مختار حامل ۱۵ فعال از ملیت‌های مختلف از جمله بریتانیا، کانادا و اسکاتلند است و سایر اعضا لیبیایی هستند. این کشتی اقلامی چون دارو، مواد غذایی، لباس کودک و تجهیزات پزشکی را به همراه دارد.

ریاض الساکی از سازمان‌دهندگان لیبیایی ناوگان، اعلام کرد که این مأموریت نمادین طی ۷ تا ۱۰ روز به غزه خواهد رسید. وی هدف این حرکت را رفع محاصره از مردم غزه و زدودن شرم و مسئولیت اخلاقی از وجدان جهانی توصیف کرد.

گفتنی است ناوگان جهانی صمود شامل ائتلاف‌هایی چون «ناوگان آزادی»، «جنبش جهانی غزه»، «کاروان مغرب صمود» و سازمان مالزیایی «صمود نوسانتارا» است. این ناوگان با مشارکت فعالان از حدود ۵۰ کشور جهان، بزرگ‌ترین حرکت دریایی همبستگی با غزه تا کنون محسوب می‌شود.

..................................

پایان پیام/ 167