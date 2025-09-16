بیانیه مشترک ۱۶ کشور در مورد حمایت از ناوگان جهانی صمود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیران خارجه ۱۶ کشور در بیانیه مشترکی در مورد ایمنی ناوگان جهانی صمود اعلام نگرانی کردند.

وزیران خارجه قطر، بنگلادش، برزیل، کلمبیا، اندونزی، ایرلند، لیبی، مالزی، مالدیو، مکزیک، پاکستان، عمان، اسلوونی، آفریقای جنوبی، اسپانیا و ترکیه نگرانی خود را نسبت به امنیت ناوگان جهانی صمود که ابتکارعملی از سوی جامعه مدنی با مشارکت شهروندانی از کشورهای مختلف جهت حمایت از غزه است، ابراز کردند.

وزیران در این بیانیه اعلام کردند که ناوگان جهانی صمود هدفش رساندن کمک‌های انسانی به نوار غزه و افزایش آگاهی‌ها نسبت به نیازهای انسانی مبرم مردم فلسطین و لزوم توقف جنگ در غزه است.



در این بیانیه آمده است:

دولت‌های ما با این دو هدف مبنی بر صلح و ارائه کمک‌های انسانی در کنار پایبندی به احترام به قوانین بین‌المللی از جمله قانون بین‌المللی انسانی هم نظر هستند. به همین دلیل ما از تمامی طرف‌ها می‌خواهیم تا از انجام هرگونه اقدام غیرقانونی یا خشن علیه این ناوگان امتناع ورزند و به قانون بین‌المللی و قانون بین المللی انسانی احترام بگذارند.

وزیران یادآور شدند که هرگونه نقض قانون بین المللی و حقوق بشر در حق شرکت کنندگان در این ناوگان از جمله حمله به کشتی‌ها در آب‌های بین‌المللی یا بازداشت غیرقانونی، باعث بازخواست عاملان حمله خواهد شد.

..............................

پایان پیام/