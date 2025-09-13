به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اعلام کرده است که به‌دلیل ممنوعیت کار زنان توسط حکومت افغانستان، فعالیت‌های خود را در مراکز پرداخت پول نقد برای بازگشت‌کنندگان در سراسر افغانستان متوقف کرده است.

در پی اخراج کارمندان زن این اداره توسط طالبان گفت: این تصمیم به دلایل عملیاتی گرفته شده است، زیرا مصاحبه و جمع‌آوری اطلاعات از ۵۲ درصد از بازگشت‌کنندگان که زنان هستند، بدون کارمندان زن امکان‌پذیر نیست.

این نهاد در بیانیه‌ای اضافه کرده است که با مقامات حاکم در مورد این موضوع در حال گفت‌وگو است تا زنان کارمند این نهاد بتوانند به کار برگردند.

