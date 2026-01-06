به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در امور کشور افغانستان اعلام کرده است که در پاسخ به افزایش بازگشت مهاجران، برنامه‌های آموزش فنی و حرفه‌ای برای ایجاد اشتغال پایدار در حال اجرا است.

بر اساس گزارش این نهاد، تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۸ میلیون شهروند کشور افغانستان به‌صورت داوطلبانه یا اجباری از کشورهای همسایه، به‌ویژه کشور های ایران و پاکستان، بازگشته‌اند.

این نهاد می‌گوید بسیاری از بازگشت‌کنندگان بدون مسکن، شغل یا منابع مالی کافی به کشور بازمی‌گردند و با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند.

به‌منظور رسیدگی به این وضعیت، پروژه مشترک راه‌حل‌های پایدار با حمایت مالی صندوق امانی ویژه کشور افغانستان و به رهبری برنامه توسعه‌ای سازمان ملل متحد در شرق کشور افغانستان اجرا می‌شود.

به گفته دبیر عالی پناهندگان سازمان ملل، آموزش‌هایی چون تعمیر موبایل، نصب سیستم‌های آفتابی و سایر مهارت‌های درآمدزا به بازگشت‌کنندگان به افغانستان ارائه می‌شود و پس از پایان دوره‌ها، ابزار کاری لازم نیز در اختیار آنان قرار می‌گیرد تا بتوانند کسب‌وکارهای کوچک خود را آغاز کنند.

................

پایان پیام/