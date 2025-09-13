به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان در پیامی به زبان عربی به سران دولت‌های اسلامی هشدار داد.

این پیام علی لاریجانی که به زبان عربی و در صفحه شخصی خود منتشر کرده بدین شرح است:

هشدار به دولت‌های اسلامی!

تشکیل اجلاس کنفرانس اسلامی پر از سخنرانی و بدون نتیجه‌ی عملی (همانند نشست شورای امنیت) مساوی است با سفارش تجاوز جدید به رژیم صهیونیستی!

حداقل علیه دیوانگی این رژیم «ستاد عملیات مشترک» تشکیل دهید.

همین تصمیم ارباب این رژیم‌را بسی نگران می‌کند تا برای ایجاد صلح جهانی و جایزه نوبل! دستپاچه، اوامر خود به رژیم صهیونیستی را تغییر دهد.

برای مسلمانان گرسنه و مظلوم فلسطینی که کاری نکردید، حداقل برای جلوگیری از نابودی خودتان تصمیم مختصری بگیرید!

شورای عالی امنیت ملی | تهران | ۲۲ شهریور ۱۴۰۴

.............

پایان پیام/ 218



