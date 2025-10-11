  1. صفحه اصلی
واکنش وزیر ارشاد به اقدام عجیب برنده جایزه صلح نوبل

۱۹ مهر ۱۴۰۴ - ۰۸:۰۳
کد خبر: 1737127
واکنش وزیر ارشاد به اقدام عجیب برنده جایزه صلح نوبل

وزیر فرهنگ ‌و ارشاد اسلامی با انتشار پیامی در شبکه ایکس نسبت به اقدام «ماریا کورینا ماچادو» به عنوان برنده جایزه صلح نوبل ۲۰۲۵ میلادی که جایزه‌اش را به ترامپ تقدیم کرد، واکنش نشان داد.

سیدعباس صالحی در این متن آورده است:

«در برندگان ‫صلح نوبل  در کنار سیاست بازی‌های متداول، نام‌های ماندگاری را هم در آن می‌بینیم: آلبرت شوایتزر، مارتین لوترکینگ، مادر ترزا، ماندلا و…

اما سالیانی است که از این گونه اسم‌ها خبری نیست.

و این بار هم دوباره کوه، موش زایید، برنده‌ای که جایزه خود را به ‫ترامپ تقدیم کرد!!»

