اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی: مسیر همکاری با آژانس تعلیق خواهد شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شورای عالی امنیت ملی در اطلاعیهای که از جلسه امروز این شورا منتشر کرد، تاکید کرده که مسیر همکاری با آژانس تعلیق خواهد شد.
در خبری که این شورا منتشر کرده و رسانهها آن را بازنشر کردهاند، آمده است: «امروز، شورای عالی امنیت ملی به ریاست رئیسجمهور تشکیل جلسه داد و در مورد وضعیت منطقه و ماجراجوییهای رژیم صهیونیستی بحث و تبادل نظر انجام شد و تاکید بر این مهم شد که سیاست جمهوری اسلامی ایران در شرایط فعلی همکاری هرچه بیشتر برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه خواهد بود.
همچنین اقدامات برخی کشورها در صحنه بینالمللی که در زمینههای عملیات نظامی و تحریمها مطرح شده مورد واکاوی قرار گرفت، منجمله اقدامات نسجیده ۳ کشور اروپایی در مورد مسئله هستهای ایران انجام بحث و بررسی انجام شد و علیرغم همکاریهای وزارت امورخارجه با آژانس و همچنین ارائه طرحهایی برای حل و فصل موضوع، با اقدامات کشورهای اروپایی عملاً مسیر همکاری با آژانس دچار تعلیق خواهد شد.
به وزارت امور خارجه ماموریت داده شد در چارچوب تصمیمات شورای عالی امنیت ملی برای حفظ منافع ملی کشور به رایزنیهای خود ادامه دهد.
همچنین در این جلسه از اقدام سنجیده قوه قضاییه بابت عفو زندانیان که کمک به همبستگی ملی میکند تشکر شد.»
