به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پویش ملی «ایران برای ایران» با هدف ترویج هویت ایرانی ـ اسلامی و حمایت از تولیدات خلاق و نوآورانه هنرمندان، طراحان و تولیدکنندگان آغاز شد. این پویش که با مشارکت خانه خلاق و نوآوری سبک زندگی اسلامی (ایلسا)، شرکت های نوآفرین یاس نوین پارسه، سینسآرت و ایران خلاق برگزار میشود، بستری برای نمایش و عرضه آثار فاخر در حوزههای مختلف فرهنگی، هنری و نوآورانه فراهم کرده است.
بر اساس فراخوان منتشرشده، شاخصههای اصلی آثار شامل نقشه و پرچم ایران، شخصیتها و اسطورههای ملی، آثار تاریخی و معماری ایرانی، طبیعت شاخص ایران و نمادهای فرهنگ و هویت ایرانی ـ اسلامی همچون نقوش سنتی، خوشنویسی، آیینها و تنوع اقوام کشور خواهد بود. دستهبندی آثار و محصولات قابل ارسال نیز شامل صنایع دستی و زیورآلات، پوشاک و مد ایرانی، نوشتافزار، بازی و اسباببازی، کتاب و نشر، دکوراسیون و لوازم منزل و همچنین محصولات دیجیتال و نوآورانه است.
از مهمترین امتیازات این پویش میتوان به عرضه و فروش آثار برگزیده در نمایشگاه ملی، تقدیر و تجلیل ویژه از صاحبان آثار منتخب و همچنین سرمایهگذاری تا سقف پنج هزار میلیارد ریال برای کسب وکارهای برتر اشاره کرد. علاقهمندان برای شرکت در این پویش می توانند تصویر محصول، شناسنامه محصول و ویدئوی معرفی را تهیه و از طریق پیامرسانهای ایتا به شماره ۰۹۲۱۶۵۷۲۱۸۷ ارسال کنند.
.............
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما