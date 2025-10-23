به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ششمین نشست «دالان نوآوری» با تمرکز بر معرفی کتاب «تولید، پیشران اقتصاد» اثر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد قطبی، در مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق برگزار شد.

این نشست با هدف حمایت از تولیدات فرهنگی و توسعه زیست‌بوم صنایع خلاق، میزبان بررسی یکی از آثار مهم در حوزه سیاست‌گذاری اقتصادی و فرهنگی بود.

کتاب «تولید، پیشران اقتصاد» که به همت مؤسسه بوستان کتاب منتشر شده است، در ۱۳۶ صفحه به تحلیل نقش تولید در ساختارهای اقتصادی نوین می‌پردازد و جایگاه نوآوری، خلاقیت و سرمایه انسانی را در مسیر توسعه پایدار تبیین می‌کند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمد قطبی، نویسنده کتاب، در این نشست اقتصاد و فرهنگ را دو بال پرواز جامعه برشمرد و تصریح کرد: این دو بال، توازن، تعادل و شتاب در حرکت را به‌صورت توأمان به وجود می‌آورند.

وی با بیان اینکه چرخه اقتصادی متکی بر معیارهای انسانی و اخلاقی است و اگر از این معیارها خارج شود، نابود خواهد شد، افزود: همچنین صنایع فرهنگی و خلاق نیز با پشتوانه اقتصاد و گردش مالی به تاب‌آوری می‌رسند و تداوم پیدا می‌کنند.

نویسنده کتاب «تولید، پیشران اقتصاد» ادامه داد: حرکت‌های بزرگ دینی و مذهبی، به موازات برخورداری از عمق معارف و ارزش‌های دینی و مذهبی، باید قدرت و حمایت‌های مالی نیز داشته باشند تا بتوانند در سطح جامعه گسترده شده و ارزش‌آفرین شوند.

وی بیان داشت: صنایع خلاق نیز از این معادله مستثنا نیستند و برای تداوم و تاب‌آوری، نیازمند پشتوانه و تأمین مالی‌اند. چرخه اقتصادی در حوزه‌های فرهنگی، روش‌ها و قواعد مختلفی دارد که توانسته در طول تاریخ و ادوار مختلف، پی‌درپی قوام آن را به وجود بیاورد و تداوم بخشد.

قطبی گفت: در این کتاب کوشیده‌ایم حد مشترک اقتصاد و فرهنگ را در برخی زمینه‌ها بررسی کنیم و به بخش‌هایی از آن‌ها بپردازیم. ابتدا درباره اقتصاد مقاومتی به‌مثابه زیربنای اصلی اقتصاد پرداخته‌ایم و سپس مفهوم تولید که پیشران اقتصاد به شمار می‌رود را واکاوی کرده‌ایم.

وی اظهار داشت: در ادامه، آنچه زمینه‌های تولید را فراهم می‌کند و مایه رشد تولید می‌شود، مورد توجه قرار گرفته است. سپس در بخش بعدی، راهبردهای جهش تولید را مدنظر قرار دادیم و به‌تفصیل به آن پرداختیم. همچنین شرایط ایام کرونا را به‌منزله یکی از بحران‌های مؤثر در اقتصاد و فرهنگ تحلیل کردیم.

این استاد حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: سپس تراز و توازن ثروت که یکی از مسائل مهم اجتماعی است و در منطق دینی نیز توجه ویژه‌ای به آن شده، واکاوی شده است. در مباحث بعدی نیز به تکانه‌های استراتژیک عصر دیجیتال به‌منزله مؤلفه‌های مؤثر در حوزه اقتصاد و فرهنگ پرداختیم و برخی مصادیق این مؤلفه‌ها را به‌تفصیل توضیح داده‌ایم.

وی با بیان اینکه از این‌جا به بعد، نسبت فرهنگ و اقتصاد را در کانون توجه قرار داده‌ایم و ابعاد آن را واکاوی کرده‌ایم، عنوان داشت: در پایان نیز عرصه‌های عرض زندگی و راهبردهای مدیریت این موضوع را بررسی کرده‌ایم.

قطبی در پایان خاطرنشان کرد: آنچه هسته مرکزی این مباحث را به وجود آورده، توجه عمیق به تعامل دوسویه اقتصاد و فرهنگ است که نیازمند دقت و توجه بیشتری است و برای تقویت فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی باید بیش از پیش به آن‌ها پرداخت.

ششمین نشست «دالان نوآوری» با حضور جمعی از فعالان حوزه صنایع خلاق، پژوهشگران و مدیران فرهنگی از سوی مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق برگزار شد.

دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، در مسیر توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و به‌منظور شناسایی، حمایت و شبکه‌سازی خلاقیت‌ها و نوآوری‌های فرهنگی، مبادرت به تأسیس «مرکز نوآوری و خلاقیت اشراق» نموده است که علاقه‌مندان جهت آشنایی و استفاده از حمایت‌های این مرکز می‌توانند به نشانی https://noavari.dte.ir مراجعه کنند.

..............................

پایان پیام/ ۲۶۸