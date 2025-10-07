به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی پیرامون «نظام مسائل ایرانیان خارج از کشور» با محوریت موضوع «بازتعریف هویت ایرانیان مهاجر» روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴ در سالن جلسات معاونت بین‌الملل سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار می‌شود.

این نشست با هدف بررسی ابعاد گوناگون هویت ایرانیان مقیم خارج از کشور و بازشناسی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌روی آنان در محیط‌های چندفرهنگی برگزار خواهد شد.

در این برنامه، که از ساعت ۱۳ تا ۱۵ به وقت تهران (۶:۳۰ صبح به وقت برزیل) برگزار می‌شود، جمعی از استادان و کارشناسان فرهنگی و اجتماعی به ارائه دیدگاه‌های خود خواهند پرداخت.

محورهای اصلی نشست عبارتند از:

۱. بررسی ویژگی‌های هویت ایرانی و اسلامی؛

۲. سیر تحولات هویت ایرانی در میان نسل‌های مختلف ایرانیان در خارج از کشور؛

۳. چالش‌ها و فرصت‌های هویت دوگانه (ایرانی ـ میزبان)؛

۴. دیپلماسی فرهنگی و نقش نهادهای ایرانی در خارج از کشور؛

۵. آینده هویت ایرانی در جهان چندفرهنگی.

در بخش سخنرانان حضوری این نشست، حجت‌الاسلام و المسلمین دکتر علی اهری، مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی ایرانیان خارج از کشور، و دکتر طاهره خزائلی، عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، به ایراد سخن خواهند پرداخت.

همچنین در بخش سخنرانان وبیناری، دکتر علیرضا میرجلیلی، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در برزیل، و دکتر علی بختیاری، رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در قطر، دیدگاه‌های خود را درباره موضوع نشست بیان خواهند کرد.

این نشست به صورت حضوری و هم‌زمان از طریق فضای مجازی نیز در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد و شرکت‌کنندگان می‌توانند از طریق لینک زیر در برنامه حضور یابند:

https://skyroom.online/ch/icroit/moavent-1

برگزاری این نشست در چارچوب سلسله نشست‌های تخصصی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با هدف بررسی ابعاد هویتی، فرهنگی و اجتماعی ایرانیان مقیم خارج از کشور انجام می‌شود و گامی در راستای تقویت پیوندهای فرهنگی ایرانیان مهاجر با هویت ملی و اسلامی آنان به شمار می‌رود.

