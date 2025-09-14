سربازان اسرائیلی به خانه مستندساز برنده اسکار یورش بردند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سربازان صهیونیستی دیرور به خانه باسل عدرا کارگردان فلسطینی برنده جایزه اسکار در کرانه باختری یورش برده‌اند. این بار باسل عدرا که کارگردان مشترک فیلم «سرزمین دیگری نیست» است، با تهاجم سربازان رژیم صهیونیستی به خانه اش مواجه شد. این فیلمساز فلسطینی تایید کرد که سربازان صهیونیستی دیروز (شنبه) به خانه‌اش در کرانه باختری یورش بردند و از همسرش، سها، جویای محل اقامت وی شدند و در تلفن او به جستجو پرداخته‌اند. این در حالی بود که دختر ۹ ماهه آن‌ها هم در زمان حمله در خانه بود.

این کارگردان به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت که پیش از این در همان روز، شهرک‌نشینان صهیونیستی به روستای او حمله کردند و دو برادر و یک پسرعموی وی را زخمی کردند. عدرا اعضای خانواده‌اش را به بیمارستان برده بود و در آنجا متوجه شد که سربازان صهیونیست به خانه‌اش حمله کرده‌اند.

فیلم «سرزمین دیگری نیست» به کارگردانی باسل عدرا، حمدان بالال، یووال آبراهام و راشل سزور، مبارزه ساکنان برای جلوگیری از تخریب شهرک مسافر یاطا در کرانه باختری اشغالی توسط ارتش رژیم صهیونیستی و اخراج تدریجی جامعه آن را تصویر می‌کند.

عدرا که حرفه خود را به عنوان روزنامه‌نگار و فیلمساز وقف ثبت خشونت شهرک‌نشینان در مسافر یاطا کرده، رویداد دیروز را «وحشتناک» خواند و گفت: حتی اگر فقط از شهرک‌نشینان فیلمبرداری کنی، ارتش می‌آید و تو را تعقیب می‌کند و خانه‌ات را جستجو می‌کند. کل سیستم برای حمله به ما، وحشت‌زده کردن ما و ترساندن ما کار می‌کند.

یووال آبراهام، یکی دیگر از کارگردان های این فیلم گفت: آنچه امروز در روستای او اتفاق افتاد را بارها و بارها شاهد بوده‌ایم و شهرک‌نشینان صهیونیستی به طرز وحشیانه‌ای به یک روستای فلسطینی حمله می‌کنند و بعداً ارتش می‌آید و به فلسطینی‌ها حمله می‌کند.

کرانه باختری، اورشلیم شرقی و غزه از سال ۱۹۶۷، پس از جنگ خاورمیانه، تحت اشغال نظامی رژیم صهیونیستی بوده‌اند. از آن زمان، این رژیم بیش از ۱۰۰ شهرک ساخته است که بیش از ۵۰۰ هزار شهرک‌نشین صهیونیست را در خود جای داده است.

هفته پیش بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی، توافق‌نامه‌ای را برای پیشبرد طرح توسعه غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی امضا کرد که از میان سرزمین‌هایی عبور خواهد کرد که فلسطینی‌ها امیدوار هستند اساس یک کشور آینده را تشکیل دهند. نتانیاهو روز پنجشنبه در بازدید از شهرک معاله آدومیم در کرانه باختری گفت «کشور فلسطینی وجود نخواهد داشت».

اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط رژیم صهیونیستی طبق قوانین بین‌المللی غیرقانونی است. سال گذشته، دیوان بین‌المللی دادگستری در حکمی تاریخی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی باید فعالیت‌های شهرک‌سازی در کرانه باختری و اورشلیم شرقی را پایان دهد و اشغال آن مناطق و همچنین غزه را در اسرع وقت پایان دهد.

..............................

پایان پیام/