به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ گروهی از فعالان و شخصیتهای کانادایی که اخیراً از ورود به «کرانه باختری» در سرزمینهای اشغالی فلسطین توسط رژیم صهیونیستی جلوگیری شد، در یک نشست خبری در شهر «اتاوا» (Ottawa) پایتخت کانادا، خواستار تشدید تحریمها علیه شهرکسازیهای جدید اسرائیل شدند. این هیأت که شامل شش نماینده پارلمان کانادا نیز بود، در تاریخ ۱۶ دسامبر پس از ممانعت در گذرگاه مرزی «النبی» (Allenby) اعلام کرد که اقدام تلآویو نقض اصول انسانی و سیاسی است.
در این نشست، نمایندگان سازمانهایی از جمله «رأی مسلمانان کانادا» (The Canadian-Muslim Vote)، «عدالت برای همه کانادا» (Justice for All Canada)، «شورای ملی مسلمانان کانادا» (NCCM) و «شبکه درمانگران مسلمان کانادا» خواستار ممنوعیت واردات کالاهای تولیدشده در شهرکهای واقع در اراضی اشغالی، جلوگیری از خرید املاک توسط شهروندان کانادایی در آن مناطق و همچنین تحریم مقامات کلیدی رژیم صهیونیستی شدند. «احمد رمضان» مسئول روابط دولتی در Justice for All Canada، سیاستهای توسعه شهرکسازی را اشغالگری آشکار توصیف کرده و آن را تهدیدی مشابه طرحهای توسعهطلبانه دولتهای سلطهگر دانست.
در بخشی از این گزارش، «اقرا خالد» (Iqra Khalid) نماینده پارلمان کانادا اعلام کرد که در جریان تنش مرزی، توسط یکی از نیروهای مرزی اسرائیل هل داده شده است. از سوی دیگر، «امیر اشرف» (Umair Ashraf) مدیر اجرایی The Canadian-Muslim Vote، ادعای رژیم صهیونیستی مبنی بر ارتباط این نهاد با گروههای تروریستی را «دروغ و تلاشی برای انحراف افکار عمومی» خواند و تأکید کرد که این سازمان در کانادا و سازمان ملل به عنوان یک نهاد خیریه شناخته میشود.
هیأت کانادایی اعلام کرد که در حال رایزنی با دفتر «آنیتا آناند» (Anita Anand) وزیر امور خارجه کانادا است و خواهان پاسخگویی روشن و رسمی در خصوص این رفتار غیرقانونی میباشد. این در حالی است که کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی اخیراً ساخت ۱۹ شهرک جدید در اراضی اشغالی کرانه باختری را تصویب کرده و بار دیگر موج محکومیت بینالمللی را برانگیخته است.
............
پایان پیام
نظر شما