به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک شهرکنشین اسرائیلی شب گذشته (دوشنبه ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۵) با تیراندازی به عودة محمد الهذالین، وی را شهید کرد. الهذالین که ۳۱ سال داشت، بهعنوان معلم در مدرسه ثانویه الصرایعة در منطقه مسافر یطا تدریس میکرد و پدر سه فرزند بود که بزرگترینشان ۶ ساله است.
بر اساس گزارش تلویزیون رسمی فلسطین، این حمله زمانی رخ داد که الهذالین با گروهی از اهالی در مقابل یک بولدوزر که توسط شهرکنشین مزبور در حال پیشروی در زمینهای کشاورزی روستا بود، ایستاده بودند.
یووال ابراهام، فیلمساز و روزنامهنگار اسرائیلی، با انتشار ویدیویی در حساب کاربری خود در شبکه «ایکس» (توییتر) شلیکهای مستقیم شهرکنشین را به سمت الهذالین ضبط کرده است. شاهدان نیز هویت فرد مهاجم را به نام «ینون لِوی» شناسایی کردهاند؛ فردی که پیشتر توسط آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا بهخاطر رفتار خشونتآمیز علیه فلسطینیها تحریم شده بود.
مدیر آموزش شهر یطا ضمن صدور پیام تسلیتی اعلام کرد: «ما قهرمان تربیتی و ملی را از دست دادهایم که با وفاداری به وظیفهاش، تربیت نسلهای آینده را بر عهده داشت و در دفاع از کرامت و حق ملت فلسطین ایستاد.»
فیلم «هیچ سرزمین دیگری نیست» «No Other Land» زندگی فلسطینیان در معرض آوارگی عمومی، بهویژه تهدید حذف اجباری در منطقه مسافر یطا را به تصویر میکشد و نقش محوری الهذالین در تولید این اثر جاودانه محسوب میشود .
اطلاعات تکمیلی درباره این جنایت:
-
عودة محمد الهذالین ۳۱ ساله بود و در بخشی محروم از جنوب الخلیل بهعنوان معلم فعالیت میکرد.
- پدر سه فرزند که بزرگترین آنها ۶ ساله است.
-
الهذالین در مسیر توقف بولدوزرهای شهرکنشین در زمینهای متعلق به فلسطینیان، مورد حمله خشونتآمیز قرار گرفت.
-
«ینون لِوی»، مهاجم، سابقه تحریم توسط کشورهای غربی را بهدلیل خشونت علیه فلسطینیها داشته است.
-
فیلمی که الهذالین در تولید آن نقش داشت، اسکار بهنترین مستند بلند را بهدلیل روایت تصویری از واقعیت ساکنان آواره فلسطینی دریافت کرده است.
همچنین فدراسون فوتبال فلسطین هم شهادت عودة محمد الهذالین را تسلیت گفت. محمد الهذالین بازیکن باشگاه فوتبال مسافریطا و باشگاه فوتبال سوسیا بود.
واکنش سازمان حقوق بشری «شکستن سکوت»:
سازمان حقوق بشری «شکستن سکوت» ضمن تسلیت این جنایت، نوشت: «عوده دوست شجاع ما بود؛ او هرگز از رساندن صدای مظلومیت و مقاومت جامعهاش کوتاهی نکرد. امروز، توسط ینون لوی و دیگر اعضای باند تروریستی شهرکنشینان، هدف گلوله قرار گرفت. اسرائیل تاکنون حتی حاضر به بازجویی از او نشده و در ژانویه ۲۰۲۵، با دستور مستقیم ترامپ، تحریمهای قبلی علیه او لغو شد.»
واکنش سرد و مضحک پلیس صهیونیستی:
درحالیکه اسناد و ویدئوهای متعددی از حضور مستقیم ینون لوی در صحنه جنایت منتشر شده، پلیس رژیم صهیونیستی با صدور بیانیهای مبهم، تنها از «بازداشت یک شهروند اسرائیلی» و «بررسی نقش فرد فلسطینی در این حادثه» خبر داد؛ بیآنکه هیچ اشارهای به هویت عامل یا قربانی این حمله خونین کند. این واکنش، ادامه سیاست دیرینه رژیم صهیونیستی در حمایت از جنایات شهرکنشینان و تطهیر جنایتکاران صهیونیست محسوب میشود.
هدف از ترور؛ خاموشکردن صدای مقاومت
مستند تحسینشده «سرزمینی دیگر نیست»، ساخته مشترک «بازِل عدرا» روزنامهنگار فلسطینی و «یووال آبراهام»، پرده از بخشی از جنایات رژیم صهیونیستی در منطقه «مسافر یطا» برمیدارد؛ منطقهای که از سال ۲۰۲۲ توسط دادگاه عالی رژیم اشغالگر بهعنوان «منطقه نظامی» معرفی شده و بستر اجرای طرحهای پاکسازی قومی، تخریب خانهها، مدارس، راهها و منابع آب شده است.
این مستند که بخش زیادی از تصاویر آن توسط «عودة محمد الهذالین» و دیگر اهالی محلی ثبت شده، با نگاهی انسانی و واقعگرایانه، مقاومت روزمره فلسطینیان در برابر اشغالگری را به تصویر کشیده و در جشنوارههای مختلف جهانی مورد تقدیر قرار گرفته و جایزه اسکار را از آن خود کرده است.
سابقه تهدید و سرکوب عوامل مستند:
پیشتر در مارس ۲۰۲۵ نیز «حمدان بلال»، یکی دیگر از عوامل ساخت این مستند، پس از ضربوشتم شدید توسط شهرکنشینان در روستای سوسیا، توسط نیروهای ارتش صهیونیستی بازداشت و تنها پس از یک شب آزاد شد. این حادثه، مانند دهها مورد دیگر، نشان میدهد رژیم اشغالگر قدس و مزدوران شهرکنشین آن، هیچ حد و مرزی برای سرکوب فعالان رسانهای قائل نیستند.
آمار قربانیان در کرانه باختری:
طبق آخرین آمار ارائهشده از سوی منابع فلسطینی، از آغاز تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون، بیش از ۹۶۰ فلسطینی در کرانه باختری به شهادت رسیدهاند؛ این در حالی است که منابع اسرائیلی شمار تلفات صهیونیستها را تنها ۳۶ نفر اعلام کردهاند.
