بسیج مردمی ونزوئلا برای مقابله با آمریکا

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پس از فراخوان نیکلاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا، نیروهای مردمی ثبت نام شده برای دفاع از میهن، در صدها پادگان نظامی سراسر کشور دوره های دفاعی کوتاه مدت مانند پشتیبانی، رزمی، بهداشت و درمان، امور فنی و مکانیکی ، تاسیسات، نگهبانی و حفاظت، آماده سازی مهمات و تغذیه و کنترل اجتماعی در مواقع اضطراری را زیر نظر فرماندهان و نیروهای ارتش می گذرانند.

بسیاری از مردم ونزوئلا اعم از مردان، جوانان، زنان و دختران، کارمندان، کشاورزان و ماهیگیران و معلمان و اقشار دیگر در طرح ملی استقلال ۲۰۰ ثبت نام کرده اند و هم اکنون در پادگانهای کشور مشغول طی دوره های آموزشی با هدف آمادگی بیشتر برای دفاع از کشورشان در صورت حمله نظامی امریکا هستند.

مشارکت کنندگان در دوره های آموزش دفاعی اظهارات ترامپ مبنی بر مبارزه با قاچاق مواد مخدر در ونزوئلا را تبلیغی بیش ندانسته و می گویند با تهدیدات امریکا که به دنبال تضیف کشورشان و تسلط بر منابع ونزوئلاست ایستادگی کرده و همراه با نیروهای مسلح از کشورشان دفاع می کنند.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

