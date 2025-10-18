به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در سخنرانی تلویزیونی روز جمعه، ۱۷ اکتبر، رئیسجمهور کلمبیا، گوستاوو پترو، بهشدت از راهبرد آمریکا در منطقه کارائیب انتقاد کرد و گفت حملات موشکیای که به مرگ ماهیگیران در ترینیداد و توباگو انجامیده، ناشی از «طمع نفتی» برای تصاحب منابع ونزوئلا و گویان است، نه تلاشی واقعی برای مقابله با قاچاق مواد مخدر. او اظهار داشت: «بهانهای که مطرح میشود کوکائین است، اما در واقع هدف، دریاهای نفتخیز ونزوئلا و گویان است.» پترو همچنین درباره ناپدید شدنهای مشکوک برخی از شهروندان کلمبیایی در مناطق ساحلی هشدار داد و خواستار تحقیقات فوری در این زمینه شد.
پترو خطاب به دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، گفت: «از او میخواهم طمع نفتی خود را مهار کند و به انسانیت و به قاره آمریکای بزرگی بیندیشد که ملتهایش با گفتوگو مشکلات را حل میکنند.» او تأکید کرد که مشکل واقعی آمریکا نه کوکائین کلمبیایی ــ که عمدتاً به اروپا صادر میشود ــ بلکه فنتانیل است، مادهای که در کلمبیا تولید نمیشود اما سالانه جان هزاران آمریکایی را میگیرد.
رئیسجمهور کلمبیا از سازمان مبارزه با مواد مخدر آمریکا (DEA) خواست درباره نقش نظام زندانهای خود در تربیت قاچاقچیان جدید کلمبیایی که پس از آزادی به کشور بازمیگردند، پاسخگو باشد. او گفت: «بسیاری از سرکردههای جدید مواد مخدر در کلمبیا از آمریکا آمدهاند؛ آنها در آنجا زندانی بودهاند.» پترو همچنین از استعفای دریاسالار آلوین هولسی، رئیس فرماندهی جنوبی آمریکا، بهعنوان اقدامی اخلاقی در برابر «جنایات جنگی» استقبال کرد و تصمیم ترامپ برای لغو گواهی همکاری با کلمبیا را به چالش کشید و گفت: «چرا ما را بیاعتبار کردند، در حالی که ثابت کردهایم دولت ما بیشترین میزان کشف و توقیف کوکائین را در تاریخ داشته است؟»
پترو تأکید کرد که آمریکا دادهها را بهصورت گزینشی و با اهداف سیاسی دستکاری میکند تا منافع خود را توجیه کند، در حالی که تنها چهار تا پنج درصد کوکائین از طریق ونزوئلا به آمریکای شمالی میرسد. او افزود خشونت منطقهای نه از سوی کشاورزان فقیر کشتکننده برگ کوکا، بلکه از جانب مافیاهای مرتبط با سیاستمداران فاسد نشئت میگیرد.
