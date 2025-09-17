به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بیانیه مملو از نفاق، تزویر و وقاحت وزارت امور خارجه آمریکا به بهانه سالگرد ناآرامیهای شهریور ۱۴۰۱ را بهعنوان مصداق روشن مداخلهجویی ستیزهجویانه و مجرمانه آمریکا در امور داخلی ایران دانسته و آن را محکوم کرد.
وزارت امور خارجه در این باره یادآوری کرد که هیچ ایرانی عاقل و میهندوستی ادعای دوستی و دلسوزی رژیمی که سابقه طولانی در دخالت در امور ایران و ارتکاب جنایات گوناگون علیه ایرانیان دارد - از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گرفته تا همدستی با صدام ملعون در جنگ تحمیلی ۱۳۶۷-۱۳۵۹ و استفاده از سلاحهای شیمیایی علیه فرزندان ایران، و از سرنگونی هواپیمای مسافربری ایرانی در سال ۱۳۶۷ گرفته تا تحمیل تحریمهای ظالمانه و همدستی با رژیم صهیونیستی در حمله به تاسیسات هستهای و کشتار دانشمندان و پاسداران و زنان و کودکان ایرانی در جریان حمله جنایتکارانه خردادماه گذشته- را باور نمیکند.
آمریکا بهعنوان بزرگترین حامی رژیم اشغالگر و نسلکش صهیونیستی که تنها در کمتر از دو سال اخیر بیش از ۶۵ هزار انسان بیگناه، عمدتا زنان و کودکان، را قتل عام کرده است و بهعنوان حاکمیتی که نژادپرستی و تبعیض نژادی بخشی از فرهنگ حکمرانی و سیاسی آن است، مطلقا صلاحیت اظهار نظر در مورد مفاهیم والای حقوق بشر ندارد.
مردم آگاه و بصیر ایران ادعاهای حقوق بشری سیاستمداران آمریکایی را در پرتوی عملکرد مزورانه و مجرمانه آنها در اقصینقاط جهان بهویژه در منطقه غرب آسیا مورد داوری قرار میدهند، و هرگز جنایتهای وحشیانه و مداخلههای غیرقانونی و ادامهدار هیات حاکمه آمریکا علیه کشورمان را فراموش نمیکنند و نمیبخشایند.
