  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

نتانیاهو: رهبران حماس را باز هم هدف می‌گیریم

۲۴ شهریور ۱۴۰۴ - ۱۸:۵۳
کد خبر: 1727299
نتانیاهو: رهبران حماس را باز هم هدف می‌گیریم

نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در کنفرانس خبری مشترک با وزیر امور خارجه آمریکا، از حمله متجاوزانه این رژیم به قطر با هدف ترور رهبران حماس، دفاع کرد و احتمال تکرار این حمله متجاوزانه علیه دیگر کشورهای منطقه را رد نکرد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: عملیات در قطر شکست نخورد، زیرا هدف آن ارسال پیامی بود مبنی بر اینکه هیچ مکان امنی برای تروریست‌ها وجود ندارد.

تصمیم ما برای بمباران رهبران حماس در قطر یک تصمیم مستقل اسرائیلی بود و ما مسئولیت کامل این حمله را بر عهده می‌گیریم.

نتانیاهو در پاسخ به این سوال که «آیا انجام حملات بیشتر علیه عوامل حماس در کشورهای مستقل منطقه را رد می‌کنید؟»، گفت: خیر.

او همچنین با تهدید کشورهای غربی گفت: ما به کشورهایی که سعی در به رسمیت شناختن دولت فلسطین دارند هشدار دادیم که اسرائیل به اقدام آن‌ها پاسخ خواهد داد.

..............................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha