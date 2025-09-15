به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نخستوزیر رژیم صهیونیستی مدعی شد: عملیات در قطر شکست نخورد، زیرا هدف آن ارسال پیامی بود مبنی بر اینکه هیچ مکان امنی برای تروریستها وجود ندارد.
تصمیم ما برای بمباران رهبران حماس در قطر یک تصمیم مستقل اسرائیلی بود و ما مسئولیت کامل این حمله را بر عهده میگیریم.
نتانیاهو در پاسخ به این سوال که «آیا انجام حملات بیشتر علیه عوامل حماس در کشورهای مستقل منطقه را رد میکنید؟»، گفت: خیر.
او همچنین با تهدید کشورهای غربی گفت: ما به کشورهایی که سعی در به رسمیت شناختن دولت فلسطین دارند هشدار دادیم که اسرائیل به اقدام آنها پاسخ خواهد داد.
