به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «رضا نجفی»، نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در وین در خصوص طرح قطعنامه ممنوعیت حمله به تاسیسات هستهای از سوی ایران، اظهار کرد: ما به محض اینکه پیش نویس طرح تدوین شد، رایزنی با کشورها را آغاز کردیم. قطعنامهای که ما ارائه کردیم در تاریخ کنفرانس عمومی آژانس سابقه دارد؛ در گذشته نیز قطعنامههایی در همین زمینه با همین عنوان مطرح و تصویب شده است.
وی افزود: شورای امنیت سازمان ملل که آمریکا عضوی از آن است، پس از حمله رژیم صهیونیستی به راکتور در حال ساخت عراق، قطعنامه ۴۸۷ را تصویب کرد و تاکید کردند که این حملات نباید تکرار شود یعنی ممنوعیت حمله به تاسیسات هستهای موضوعی است که در تاریخ آژانس ثبت شده است و موضوع اصولی کشورهاست. حتی در کنفرانسهای معاهده عدم اشاعه سلاح هستهای (NPT) این موضوع مطرح شده است. اقدام شماره ۶۴ کنفرانس بازنگری ۲۰۱۰ NPT که سند آن یک سند اجماعی بود، به قطعنامهای اشاره دارد که در کنفرانس عمومی آژانس تصویب شده و موضوع آن ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای تحت پارلمان است.
نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزود: بر همین اساس متنی که ارائه شده و موضوع قطعنامه، یک موضوع اصولی است و اکثریت کشورها با آن موافق هستند؛ البته متاسفانه به دلایل سیاسی و فشارهای موجود، تعدادی کشورها از اینکه هم بانی این قطعنامه شوند، ابا کردند.
وی اضافه کرد: احتمالا جلسه رایگیری این قطعنامه پنجشنبه عصر یا جمعه برگزار خواهد شد. با این حال، زمان دقیق برگزاری جلسه به روند و طول مباحثات جاری بستگی دارد.
نجفی اظهار کرد: سفرای ما در پایتخت کشورهای مختلف با حضور در وزارت خارجه کشورهای محل مأموریت خود، درخواست حمایت از قطعنامه پیشنهادی را مطرح کردهاند. همزمان، وزارت امور خارجه کشورمان نیز در تهران جلساتی با سفرای کشورهای مختلف برگزار کرده است.
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد در وین با اشاره به تلاشهای آمریکا برای تحت تأثیر قرار دادن کشورهای عضو، گفت: اینکه آمریکا تا چه اندازه بتواند با فشار، نظر کشورها را تغییر دهد، در زمان رأیگیری قطعنامه مشخص خواهد شد.
وی افزود: ما امیدواریم این قطعنامه به تصویب برسد. با این حال، حتی اگر قطعنامه تصویب نشود، ممنوعیت حمله به تأسیسات هستهای یک موضوع اصولی است که خلاف منشور ملل متحد، اساسنامه آژانس بینالمللی انرژی اتمی و NPT است. مدیرکل آژانس نیز در بیانیههای خود که راضیکننده نبود بر این نکته اشاره کرده که هیچگونه حملهای نباید صورت گیرد و اشاعه مواد هستهای تاثیرات مخرب محیط زیستی به همراه دارد.
وی تاکید کرد: عقل سلیم حکم میکند که کشورها از تصویب قطعنامه ارائه شده از سوی ایران حمایت کنند اما متاسفانه در روابط بینالملل همیشه عقل سلیم حاکم نیست. ما دو سال است که شاهد هستیم رژیم صهیونیستی تاکنون ۶۵ هزار نفر را به شهادت رسانده است اما متأسفانه هیچ اقدام مؤثری در برابر این جنایات صورت نگرفته است.
نماینده ایران در آژانس بینالمللی انرژی اتمی ادامه داد: سازمانهای بینالمللی پس از جنگ جهانی دوم به گونهای طراحی شدند که متاسفانه اکثریت در دست یک گروه خاص متمرکز شده است. برخی کشورها حق استثنایی دارند بنابراین اگر این قطعنامه به تصویب نرسد، جای تعجب نخواهد بود. با این حال، ما همچنان در تلاش هستیم تا زمینه تصویب آن را فراهم کنیم.
نجفی ضمن اشاره به انتخاب ایران به عنوان نایب رییس کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز اظهار کرد: وقتی یک گروه جغرافیایی یک کشور را به عنوان نماینده گروه معرفی میکنند، منظور این است که گروهی از کشورها بتوانند در هیات رئیسه آن اجلاس نظر دهند. بنابراین حضور در هیات رئیسه به عنوان معاون کنفرانس حائز اهمیت است. علاوه بر آن دارای اهمیت سیاسی نیز هست چرا که وقتی اعلام میکنند در جمع ۱۸۰ کشور تنها ۹ کشور هیات رئیسه را تشکیل میدهند، نشانگر این است که این ۹ کشور دارای اهمیت و وزن سیاسی هستند.
