شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست امروز جمعه نتوانست پیشنویس قطعنامهای را برای تمدید لغو تحریمهای بینالمللی علیه ایران تصویب کند، پس از آنکه آلمان، فرانسه و انگلیس، مکانیسم ماشه را فعال کردند.
ایران این تصمیم را غیرقانونی خواند و مسکو و پکن نیز آن را محکوم کردند. «امیرسعید ایروانی» نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل گفت: اقدام امروز عجولانه، غیرضروری و غیرقانونی است. ایران هیچ تعهدی برای اجرای آن به رسمیت نمیشناسد.
نماینده روسیه در سازمان ملل نیز تأکید کرد که کشورهای امضاکننده توافق هستهای ایران حق بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل را ندارند. او حرکت تروئیکای اروپایی برای بازگرداندن تحریمها علیه ایران را فاقد مبنای قانونی دانست و افزود: پیشنویس قطعنامهای که امروز بررسی شد، نقض مستقیم قطعنامه ۲۲۳۱ و توافق هستهای ایران است.
در مقابل، «ژروم بونافون» نماینده فرانسه در سازمان ملل گفت که در جریان جلسه رأیگیری، تمام راهها برای یافتن گزینه جایگزین بررسی شد، اما هیچ گزینهای جز ادامه اجرای مکانیسم ماشه باقی نمانده است.
در غیاب تصمیم مخالف از سوی این شورا، تحریمهایی که پیش از سال ۲۰۱۵ علیه ایران وجود داشت، از ۲۸ سپتامبر دوباره برقرار خواهد شد. توافق سال ۲۰۱۵ میان ایران و قدرتهای بزرگ، موسوم به برجام، محدودیتهایی بر برنامه هستهای تهران اعمال کرد تا ماهیت صلحآمیز آن تضمین شود، در مقابل تحریمهای سازمان ملل علیه ایران لغو شد. این تحریمها طبق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت لغو شده بودند، اما با پایان اعتبار آن در اکتبر، پیشنویس قطعنامهای از سوی روسیه و چین ارائه شد که بر ادامه وضعیت موجود و لغو تحریمها تأکید داشت، ولی در رأیگیری شکست خورد.
پیشتر، «سعید خطیبزاده» معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران، اقدام تروئیکای اروپایی برای بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل تا پایان سپتامبر را سوءاستفاده از سازوکارهای پیشبینیشده در برجام توصیف کرده بود. او همچنین هشدار داد که اگر اروپا در این مسیر ادامه دهد، مسئول هرگونه خطرات احتمالی در آینده خواهد بود. ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تأسیسات هستهای ایران تنها پس از حلوفصل تنشهای جاری ممکن خواهد بود.
در همین حال، رژیم صهیونیستی از تصمیم شورای امنیت استقبال کرد. «جدعون ساعر» وزیر خارجه اسرائیل در پیامی نوشت: برنامه هستهای ایران هیچ هدف صلحآمیزی ندارد. دسترسی ایران به سلاح هستهای یعنی خطرناکترین رژیم به خطرناکترین سلاح مجهز شود و این امر اساساً ثبات و امنیت جهانی را تضعیف میکند.
