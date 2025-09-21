کتاب «انسان بر سر دوراهی سعادت و شقاوت از دیدگاه قرآن در روایات» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کتاب «انسان بر سر دوراهی سعادت و شقاوت از دیدگاه قرآن و روایات» اثر محمدحسین ضیایی نجف‌آبادی در ۸۱۶ صفحه به همت مؤسسه بوستان کتاب به چاپ رسید.

اثر پیشرو با رویکرد جامع به موضوع رشد و تعالی شخصیت انسان مؤمن می‌پردازد.

نویسنده، با تکیه بر جهان‌بینی الهی و آموزه‌های اسلامی، گام مؤثر در شناسایی و ارائه راه‌کارهای عملی برای صعود به قله‌های کمال و سعادت برداشته است.

محور اصلی این کتاب، تحلیل تقویت بُعد روحی - روانی انسان مؤمن، شناخت دشمن درونی و دشمنان بیرونی همچون نفس اماره بالسوء، شیطان و حب دنیا و روش‌های مقابله با آن‌هاست.

ساختار اثر

این اثر در چهار فصل تألیف شده است؛ در فصل اول این اثر که به «کلیات» می‌پردازد، ضمن بیان ضرورت و اهمیت علم اخلاق، ضرورت فراگیری این علم بررسی شده است.

دومین فصل از کتاب حاضر که با عنوان «فضایل اخلاقی پایه و فضایل اخلاقی اجتماعی» تدوین شده، پس از بیان فضایل اخلاقی عام و ایمانی و اجتماعی، رابطه میان علم و ایمان و اخلاق مورد بحث و بررسی قرار گرفته و تشکیکی بودن ایمان و متعلقات آن تبیین و ملاک سنجش ایمان نیز مطرح شده است.

سپس، اهمیت و جایگاه تقوا در قرآن کریم تشریح و منشأ، مراتب، درجات، آثار و فلسفه توکل بیان و بر رفع عوامل نگرانی و پریشانی در سایه توکل تأکید و مبحثی با عنوان «رضا، تسلیم و تفویض» تبیین و مباحثی در خصوص صبر، شکر، زهد و ساده‌زیستی، اخلاص، ذکر الله، عمل صالح، یقین، بندگی، و اَعلی عِلّیّین به رشته تحریر درآمده و مهم‌ترین فضایل اخلاقی اجتماعی تبیین شده است.

نویسنده در فصل سوم «رذایل اخلاقی پایه و رذایل اخلاقی اجتماعی» را بررسی کرده و پس از بیان چگونگی تعیین معیار فعل غیراخلاقی، برخی از رذیلت‌های اخلاقی پایه و اصلی از جمله خودخواهی، عجب (خودپسندی)، کبر و تکبر، حبّ دنیا(دنیاپرستی)، حرص، طمع، حسد، دروغ، ریا، نفاق، کفر را برشمرده و در ادامه، راهکارهایی برای نیفتادن در دام گناه را تبیین و آثار اطاعت و حرکت در مسیر شیطان از دیدگاه قرآن کریم را بررسی کرده و غفلت از خداوند بزرگترین کیفر الهی عنوان شده است.

همچنین، راه‌های مقابله با تهدیدهای پنهان شیطان مطرح شده و پس از پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «انسان چگونه به جایگاه اسفل سافلین سقوط می‌کند؟»، عوامل کلی سقوط اخلاقی و رذایل اخلاقی اجتماعی مهم مطرح شده که برخی از آنها عبارتند از: غضب، استهزاء، لغزش‌های زبان، همنشین بد گ، ناامیدی از رحمت خدا، یأس، کینه ورزیدن، و ارتکاب گناه. در پایان این فصل نیز برخی مهم‌ترین راه‌های دوری از گناه تشریح شده است.

چهارمین آخرین فصل از این اثر به «برنامه عملی برای مبارزه با صفات ناپسند» اختصاص یافته و دستیابی به موفقیت از راه برنامه‌ریزی و مدیریت زمان عنوان شده و در ادامه، برنامه خودسازی از دیدگاه شهید مرتضی مطهری، امام خمینی(ره)، آیت‌الله مکارم شیرازی، مقام معظم رهبری، آیت‌الله جوادی آملی، و استاد نجارزادگان ذکر شده است.

