کتاب "امام مهدی(عج) از دیدگاه اهل سنت" در افغانستان منتشر شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «امام مهدی(عج) از دیدگاه اهل سنت» به زبان پشتو ترجمه و در افغانستان منتشر شد.

این کتاب پژوهشی در متون تفسیری و روایی اهل سنت پیرامون اعتقاد به ظهور امام مهدی(عج) است. در این اثر با هم‌گرایی تحلیل‌های قرآنی، روایات و نظرات علمای دینی، استدلالی مستند بر ظهور و اهمیت امام مهدی(عج) ارائه شده است.

بخش اول کتاب به تفسیر دقیق پنج آیه کلیدی قرآن اختصاص یافته است که به نظر می‌رسد اشاره به هویت و مأموریت امام مهدی(عج) دارد. در این بخش بر اساس تفاسیر مطرح اهل سنت، هر آیه به تفصیل مورد تحلیل قرار گرفته و به تبیین ابعاد مختلف مفهومی آن، اعم از معانی ظاهری و باطنی پرداخته می‌شود.

بخش دوم به مرور احادیث نبوی و بیانات علمای برجسته اهل سنت اختصاص یافته و در آن موضوعاتی از قبیل ظهور امام مهدی، تشابه نام ایشان با نام پیامبر(ص) و ارجاع نسبی ایشان به خاندان مطهر پیامبر اکرم(ص) به تفصیل بررسی می‌شود.

در این میان، تأکید ویژه‌ای بر نسل نهم امام حسین(ع) و فرزند امام حسن عسکری(ع) شده است. همچنین، اصالت احادیث وارده از منظر تواتر بررسی و به ادعاهای مطرح شده مبنی بر ساختگی بودن این روایات پاسخ داده شده است. موضوعاتی چون «سرداب» و طول عمر امام دوازدهم نیز به اثبات می‌رسند.

کتاب «امام مهدی(عج) از دیدگاه اهل سنت» اثر سید فیاض حسین رضوی کشمیری، از سوی انور شاهین خانخیل به زبان پشتو ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.

