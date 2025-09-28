به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، کتاب «علی(ع) میزانالحق» به زبان سواحیلی ترجمه و در تانزانیا منتشر شد.
کتاب حاضر، پژوهشی حدیثی در اثبات ویژگیهای منحصر به فرد امام علی علیهالسلام نسبت به سایر اصحاب پیامبر صلیالله علیه و آله است. نگارنده، اصحاب رسول خدا صلیالله علیه و آله را سه گونهی مخلصها، منافقها و افراد عادی دانسته و در اختیار داشتن معیاری برای شناخت افراد این سه دسته از یکدیگر را مسئلهای حیاتی در فهم اسلام عنوان کرده است.
از همین رو، در این اثر کوشیده تا بر اساس آیات قرآن، احادیث پیامبر صلیالله علیه و آله و منابع روایی و تفسیری شیعه و اهل سنت، امام علی علیهالسلام را به عنوان معیار اصلی این تشخیص نشان دهد.
برخی از محورهایی که وی ملاک تحقیق خود قرار داده و خواسته تا از طریق آنها به مقصود خود برسد به شرح زیر است:
تشخیص مومن از منافق، شناخت دوست خدا نسبت به دشمن خدا، معرفی حضرت به عنوان کسی که دشنام به او همانند دشنام به خدا و رسولش بوده و کسی که مطیع کامل خداوند است، تمیز حق از باطل، کسی که روشنگر وحی الهی پس از پیامبر صلیالله علیه و آله بوده و به صورت مستقیم با وحی ارتباط دارد و کسی که نگاه به او عبادت بوده و ارزشش از کعبه بالاتر است.
کتاب «علی(ع) میزانالحق» به قلم محمد گوزل الآمدی، از سوی عبدالماجد ناصر رمضان به زبان سواحیلی ترجمه و در قطع وزیری منتشر شده است.
