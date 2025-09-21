ملت ایران ماهیت واقعی آمریکا را در جنگ ۱۲ روزه مشاهده کرد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی در اولین جلسه گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان که روز یکشنبه در شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برگزار شد، گفت: ۱۳ آبان در چند واقعه تاریخی مهم ریشه دارد؛ تبعید مرجع تقلید و رهبر مجاهد ملت ایران، حضرت امام خمینی(ره) در ۱۳ آبان سال ۴۳ به‌دلیل اعتراض به سلطه کامل آمریکا بر ایران، شهادت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان سال ۵۷ در جریان اعتراض به جنایات آمریکا و اعتراض دانشجویان به پناه دادن آمریکا به محمدرضا پهلوی، غارتگر منابع ایران و قاتل ملت.

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان یادآور شد: همچنین طراحی و اجرای کودتاهای آمریکایی در ایران و نهایتاً تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۵۸ به دست دانشجویان پیرو خط امام، که امام خمینی(ره) آن را «انقلاب دوم» نامیدند، تکمیل‌کننده مجموعه حوادثی است که این روز را به نمادی از مبارزه همه‌جانبه ملت ایران با استکبار جهانی تبدیل کرده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی در ادامه با تأکید بر این‌که ملت ایران حرکت آبان ۱۳۵۸ و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی را عمیقاً درک کرده و پاس می‌دارد، گفت: روش‌های آمریکایی‌ها در مواجهه با ملت‌ها، چه با ساده‌ترین شیوه‌ها و چه با سخت‌ترین روش‌ها، ریشه در سنت برده‌داری، استعمار و تجاوزات تاریخی غرب علیه ملل دیگر دارد.

وی افزود: اگر نظام سلطه بتواند اراده یک ملت را تسخیر یا حکومت‌ها را به دست‌نشاندگان خود تبدیل کند، این روش را به‌صورت نظام‌مند و مکرر به‌کار می‌گیرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به دخالت‌های تاریخی آمریکا در ایران، تصریح کرد: دخالت آمریکا در کودتای ۲۸ مرداد و بازگرداندن و تقویت سلطنت پهلوی نمونه‌ای آشکار از این سیاست‌هاست؛ اقدامی که نتیجه‌اش در اختیار گرفتن منابع و امکانات ملت ایران از جمله نفت، موقعیت جغرافیایی و سایر داشته‌های کشور بود.

وی با یادآوری خاطرات و اسناد تاریخی گفت: حتی در مقاطعی مانند جنگ جهانی دوم نیز دولت‌های بزرگ بدون اطلاع مقامات ایرانی تصمیم‌گیری و اقدام می‌کردند که نمونه آن حضور نیروهای متفقین و تصمیم‌گیری‌های چرچیل، استالین و روزولت در ایران بود.

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان اضافه کرد: رفتارهای تحقیرآمیز و سلطه‌جویانه بیگانگان نسبت به ملت ایران و حاکمیت کشور، نشان‌دهنده استمرار همان روش‌های استعماری است که ملت ایران در طول تاریخ با آن مواجه بوده و امروز نیز با آگاهی و وحدت سیاسی آن را محکوم می‌کند.

روایت‌سازی وارونه؛ راهبرد آمریکا در صحنه‌های تاریخی

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به ماهیت انقلاب اسلامی گفت: انقلاب اسلامی علاوه بر کوتاه کردن دست متجاوزان و غارتگران، در قانون اساسی که میثاق ملی ایرانیان است، بر بیداری ملت‌ها و حمایت از مظلومان تأکید کرد. با این حال آمریکا هیچ‌گاه از دشمنی با ملت ایران دست برنداشته و آمریکای امروز همان آمریکای کودتای ۲۸ مرداد، تبعید امام در ۱۳ آبان ۴۳ و کشتار ۱۷ شهریور ۵۷ است که همواره از جنایات رژیم شاه و ساواک حمایت می‌کرد.

وی با بیان اینکه دشمنی‌های آمریکا با ملت ایران پس از پیروزی انقلاب نیز ادامه یافت، افزود: تجزیه‌طلبی‌ها، توطئه‌ها، تحریم‌ها، تشویق صدام به جنگ و حمایت همه‌جانبه از او از جمله با تأمین بمب‌های شیمیایی، بخشی از کارنامه آمریکا در قبال ملت ایران است.

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان با اشاره به اقدامات دانش‌آموزی، دانشجویی و فرهنگی، بیان کرد: ایده‌ها و طرح‌های خوبی ارائه شده و شیوه‌نامه‌های مناسبی تهیه شده است تا با همفکری و هم‌افزایی، مسئولیت مهم جهاد تبیین و روشنگری در این مقطع به‌خوبی انجام شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی در پایان از حمایت ریاست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و نمایندگان آن شورا قدردانی و تأکید کرد: تلاش‌ها باید به برگزاری مراسمی پرشور و متناسب با عظمت ۱۳ آبان امسال منجر شود. تاریخ نهضت اسلامی از سال‌های ۴۱ و ۴۲ تاکنون، سرشار از جنایات آشکار آمریکا علیه ایران است.

وی تأکید کرد: نکته مهم در مواجهه با این موجود سلطه‌گر و خبیث آن است که در کنار ارتکاب جنایت، تلاش می‌کند خود را خیرخواه و پاک جلوه دهد و در مقابل، ملت‌ها و دولت‌های مقاوم را به‌عنوان ناقضان حقوق بشر یا عامل تجاوز معرفی کند. در تمامی صحنه‌های تاریخی مواجهه آمریکا با ملت‌ها، این روایت‌سازی وارونه همواره بخشی از راهبرد آنها بوده است.

آشکار شدن حقیقت نظام استکبار پس از طوفان الاقصی

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جهان گفت: حقیقت نظام استکبار پس از «طوفان الاقصی» برای ملت‌ها آشکار شد. امروز ندای حمایت از فلسطین نه تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در دل جوامع غربی، خیابان‌های اروپا و آمریکا و حتی دانشگاه‌های ایالات متحده به‌وضوح شنیده می‌شود.

وی افزود: جبهه مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم، اکنون پهنه‌ای جهانی یافته است؛ از دل غزه تا تهران به‌عنوان ام‌القرای بیداری جهان اسلام و تا قلب دانشگاه‌ها و خیابان‌های آمریکا، همگی شاهد خیزش صدای حمایت از مظلومان و مقابله با ظالمان هستند.

تفاوت اساسی ۱۳ آبان امسال با سال‌های قبل

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی با اشاره به رخدادهای اخیر تأکید کرد: در ادامه این دشمنی‌ها، ما شاهد جنگ ۱۲ روزه بودیم؛ اما ۱۳ آبان امسال تفاوتی اساسی با سال‌های گذشته دارد، چراکه ملت ایران تنها چند ماه پیش با چشم خود دیدند که چگونه ادعاهای آمریکا درباره حمایت از ملت ایران، در میدان عمل و در آزمونی واقعی بی‌اساس و دروغین از آب درآمد.

وی تصریح کرد: جنگ اخیر، جنگ رژیم صهیونیستی با ایران به‌تنهایی نبود؛ چراکه این رژیم بدون پشتیبانی غرب، ناتو و حامیان اصلی‌اش هیچ جایگاهی ندارد. آنچه در جنگ ۱۲ روزه رخ داد، در حقیقت جنگ آمریکا و ناتو بود که با ابزار و عاملی به نام رژیم صهیونیستی پیش برده شد.

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان در ادامه سخنان خود با اشاره به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران، گفت: ملت ما شاهد بودند که در حالی‌که مذاکراتی با آمریکا جریان داشت، این کشور جنگی را آغاز کرد که طی آن عزیزترین گوهرهای ملت ایران—شامل فرماندهان، دانشمندان، دانشجویان، مدافعان و خانواده‌های گرانقدر از نوزادان و کودکان تا بزرگسالان—به شهادت رسیدند. این اقدامات با سلاح‌ها و عاملیت مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی انجام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی افزود: هدف آمریکا و رژیم صهیونیستی در این جنگ، تضعیف و ساقط کردن نظام مردمی ایران، نابود کردن توان مقاومت، توان موشکی و هسته‌ای و مصادره دارایی‌های ملت بود؛ اما آن‌ها در دستیابی به این اهداف ناکام ماندند و مجبور شدند با التماس مذاکره و آتش‌بس به عقب برگردند.

وی تصریح کرد: شکست آن‌ها در جنگ نشان داد حقیقت ماهیت آمریکا و رژیم صهیونیستی در مواجهه با ملت ایران، نه ادعای خیرخواهی، بلکه سلطه‌گری و تجاوز است، و پس از ناکامی در میدان عمل، تنها به روایت‌سازی برای پیروز جلوه دادن خود روی آوردند.

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان، با تأکید بر اهمیت ویژه ۱۳ آبان امسال، گفت: امسال این روز برای تمام نسل‌های ملت ایران باشکوه‌تر، عینی‌تر و ملموس‌تر است. اگر نسل اول انقلاب تلخی ظلم و تحقیر آمریکا و دست‌نشاندگانش، از جمله شاه، را درک کردند، امسال کودکان، دانش‌آموزان، دانشجویان و جامعه ما حقیقت و ماهیت استکباری و تجاوزگر آمریکا را به عیان در جریان جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردند.

وی با اشاره به نقش کنشگران فرهنگی و آموزشی افزود: مسئولیت مجاهدان در جهاد تبیین و تبلیغ، مسئولیتی به مراتب پیچیده‌تر و حساس‌تر از دفاع در جنگ ۱۲ روزه است. اساتید، مجموعه‌های فرهنگی، علمی و آموزشی و دست‌اندرکاران تبیین و تبلیغ، باید از ظرفیت عظیمی که مجاهدت شهدا و ایثارگران در اختیار ما گذاشته است، استفاده کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین رستمی ادامه داد: تجارب ارزشمند مجموعه‌های مختلف، از جمله شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و دستگاه‌های مرتبط، به برگزاری ۱۳ آبان به‌یادماندنی کمک می‌کند.

وی با اشاره به شهدای دانش‌آموز و دانشجوی انقلاب و جنگ‌های اخیر گفت: امسال نیز ده‌ها شهید دانشجو و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها به شهادت رسیدند که این ظرفیت باید رویکرد ما را در این مناسبت تاریخی متفاوت کند.

رئیس ستاد مرکزی مراسم یوم‌الله ۱۳ آبان تصریح کرد: این فضا باید برای آشنایی نسل‌های جدید با حقیقت آزادگی، مقاومت و تلخی تسلیم در برابر دشمن مورد استفاده قرار گیرد. باید نشان دهیم که سرنوشت مقاومت و سازش در این روزهای منطقه کاملاً متفاوت است و ارزش‌های مقاومت باید به روشنی بیان شود.

.............

پایان پیام/ ۲۱۸

