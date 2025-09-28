به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سرهنگ «مهدی پارسا» شامگاه شنبه، 5 مهر 1404 در یادواره شهدای خبرنگار جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی که در مسجد آبروان شهرستان آستارا برگزار شد، اظهار کرد: اگر در جنگ نظامی اولین شلیک نشان‌دهنده قدرت کشورهاست، در جنگ رسانه‌ای، رسانه‌ها پیش از هر رویارویی نظامی می‌توانند سرنوشت نبرد را رقم بزنند.

وی با بیان اینکه قدرت رسانه‌ها می‌تواند سرنوشت ملت‌ها را پیش از رویارویی‌های نظامی تعیین کند، افزود: خبرنگاران فریاد مردم مظلوم و مستضعف جهان هستند و نقش مهمی در افشای جنایات دشمنان بر عهده دارند.

مسئول بسیج رسانه گیلان با اشاره به شرایط سخت مردم فلسطین و غزه، تاکید کرد: هزاران نفر در این مناطق به دلیل گرسنگی و محاصره به شهادت رسیده‌اند و امید آنها به خبرنگاران است تا مظلومیت‌شان را به گوش جهانیان برسانند.

سرهنگ پارسا با اشاره به نقش بی‌بدیل خبرنگاران در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و در طول ۴۶ سال عمر انقلاب اسلامی، گفت: خبرنگاران با وجود کمترین امکانات، در برابر هجمه دشمنان ایستادگی کرده و همچنان نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی افزود: دشمن با استفاده از سناریوهایی مانند هدف قراردادن مراکز هسته‌ای و نظامی، ترور شخصیت‌ها، ایجاد نافرمانی مدنی و اغتشاش، در پی ایجاد شکاف میان مردم و حاکمیت است.

مسئول بسیج رسانه گیلان ادامه داد: با تدبیر رهبر معظم انقلاب، جمهوری اسلامی پاسخ موشکی به این تهدیدات داد که باعث تقویت وحدت ملی، نمایش اقتدار موشکی ایران و افزایش محبوبیت رهبری شد.

سرهنگ پارسا در ادامه با اشاره به جنگ جهانی روایت‌ها گفت: امروز شاید سلاح گرم کمتر به کار گرفته شود، اما ذهن‌ها تحت بمباران خبری قرار دارند و اصحاب رسانه باید در برابر توپخانه رسانه‌ای دشمن مقاومت کنند.

وی افزود: در دو سال گذشته بیش از ۲ میلیارد کلمه خبر منفی علیه جمهوری اسلامی توسط رسانه‌های معاند منتشر شده است که باید با تولید اخبار هوشمندانه و امیدآفرین پاسخ داده شود.

مسئول بسیج رسانه استان گیلان در پایان خاطرنشان کرد: اهداف اصلی دشمن در جنگ نرم شامل ایجاد گسست میان مردم و مسئولان، تضعیف نظام و براندازی جمهوری اسلامی است و امروز همه ما وظیفه داریم در جهاد تبیین نقش‌آفرینی کنیم و جوانان و نوجوانان را نسبت به خطرات این جنگ نرم آگاه سازیم.

در ادامه این مراسم، برگزیدگان نخستین جشنواره رسانه‌ای سرباز ولایت که توسط بسیج رسانه شهرستان آستارا و به یاد سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شده بود، با اهدای لوح تقدیر و جوایز تجلیل شدند.

همچنین مسئول بسیج رسانه استان گیلان با حضور در منزل خانواده شهید سرخانپور که سه ایثارگر، جانباز و آزاده تقدیم نظام کرده‌اند، از رشادت‌های آنان قدردانی کرد.

