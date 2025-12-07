به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز پژوهشی «پیو» اعلام کرده است که جوانان آمریکایی کمترین میزان پیگیری منظم اخبار را در میان تمام گروههای سنی دارند و بیش از دیگران به اینفلوئنسرها بهعنوان منبع خبری تکیه میکنند؛ در حالی که اعتماد آنها به رسانههای سنتی کاهش یافته است. این نتایج بخشی از یک مطالعه جدید است که شیوه مصرف اخبار و نگاه جوانان به رسانهها را بررسی میکند.
مرکز پیو تأکید میکند که اهمیت این یافتهها در کمک به فهم بهتر وضعیت فعلی رسانهها و پیشبینی تغییرات محیط رسانهای آینده است. این مطالعه بر چگونگی ادراک و مصرف اخبار در کوچکترین گروه سنی یعنی ۱۸ تا ۲۹ سال متمرکز است؛ نسلی که در حال شکلدهی به آینده فضای خبری در آمریکاست.
جوانان کمتر به اخبار علاقهمندند
جوانان آمریکا همواره کمعلاقهترین گروه سنی به اخبار بودهاند. در تمامی نظرسنجیها از سال ۲۰۱۶، آنها کمترین میزان توجه به اخبار را نشان دادهاند. در سال ۲۰۲۵، فقط ۱۵ درصد از آنها گفتهاند که همیشه اخبار را دنبال میکنند؛ درحالیکه این رقم در میان سالمندان ۶۲ درصد است—یعنی چهار برابر.
جوانان کمترین علاقه را به موضوعات سیاسی، دولتی، علمی، فناوری و اقتصادی دارند. اما بیشترین میزان علاقه را به اخبار سرگرمی دارند؛ بهطوریکه ۳۲ درصد افراد زیر ۳۰ سال میگویند اغلب اخبار سرگرمی را دنبال میکنند، در حالی که این رقم در میان افراد ۶۵ سال به بالا تنها ۱۳ درصد است.
وقتی از جوانان پرسیده شد که چقدر بهدنبال اخبار میروند، تنها ۲۲ درصد گفتند زیاد یا بسیار زیاد. با این حال، بیشتر آنها اخبار را اتفاقی دریافت میکنند. در حوزه سیاسی، ۷۰ درصد جوانان میگویند اخبار سیاسی را چون بهطور اتفاقی به آن برمیخورند دریافت میکنند، درحالیکه سالمندان عمدتاً اخبار را جستوجو میکنند.
چرا کاهش علاقه به اخبار؟
طبق مرکز پیو، یکی از دلایل کمعلاقگی جوانان، احساس ضعف ارتباط با جامعه است. دلیل دیگر احساسی است که هنگام مواجهه با اخبار پیدا میکنند—احساس ترس و سردرگمی.
یک دختر ۲۴ ساله میگوید: برای سلامت روانم از اخبار دوری میکنم. وقتی اخبار منفی زیاد ببینم، روی حالم تأثیر میگذارد.
جوانان اخبار را از کجا دریافت میکنند؟
جوانان بهطور گسترده از منابع دیجیتال بهجای رادیو و تلویزیون استفاده میکنند؛ ۹۳ درصدشان میگویند حداقل گاهی از ابزارهای دیجیتال خبر میگیرند.
بیش از هر گروه دیگری، از اینستاگرام و تیکتاک استفاده میکنند و اغلب خبر فوری را ابتدا در این پلتفرمها میبینند.
یکی از دختران جوان میگوید: اولین بار خبر را در تیکتاک دیدم؛ بعد روز بعد در فاکسنیوز و سایتهای خبری دیگر.
تفاوت مهم دیگر این است که جوانان بیش از هر گروه سنی به اینفلوئنسرهای خبری اعتماد میکنند. ۳۸ درصد زیر ۳۰ سال میگویند بهطور مرتب از اینفلوئنسرها خبر میگیرند؛ تنها ۲۳ درصد افراد ۳۰ تا ۴۹ سال چنین کاری میکنند.
یک جوان ۲۱ ساله میگوید: اگر با آن فرد موافق باشم و دربارهاش بدانم، بیشتر از سایتهای خبری به او اعتماد میکنم.
با وجود محبوبیت ویدئو، جوانان ترجیح میدهند بخوانند یا گوش کنند نه اینکه اخبار را ببینند—برخلاف سالمندان که هنوز اخبار تلویزیونی را ترجیح میدهند.
جوانان همچنین بیشتر از گروههای سنی دیگر از چتباتهای هوش مصنوعی برای دریافت اخبار استفاده میکنند (۱۳ درصد).
اعتماد جوانان به منابع خبری
نیمی از جوانان میگویند به اطلاعات منتشرشده در شبکههای اجتماعی خیلی یا تاحدی اعتماد دارند—رقمی که از تمام گروههای سنی دیگر بالاتر است.
یک مرد ۲۸ ساله میگوید: به ایکس بیشتر اعتماد دارم چون هرکسی میتواند در آن چیزی منتشر کند. این یعنی شاید اطلاعات عجیب هم باشد، اما حداقل از اساس جانبدار نیست.
اما جوانان کمترین میزان اعتماد را به رسانههای محلی و ملی دارند.
نگاه جوانان به خبرنگاران
جوانان تعریف گستردهتری از خبرنگار دارند؛ برای آنها، تولیدکنندگان محتوا، نویسندگان خبرنامهها و پادکسترها هم خبرنگار حساب میشوند.
در حالی که ۶۹ درصد سالمندان میگویند ترجیح میدهند اخبار را از خبرنگاران واقعی بگیرند، فقط ۵۱ درصد جوانان چنین نظری دارند.
جوانان همچنین بیشتر معتقدند که خبرنگار میتواند از جامعه مورد پوشش خود دفاع کند یا در گزارشها و شبکههای اجتماعی نظرات سیاسی و مذهبیاش را بیان کند.
مرکز پیو نتیجهگیری میکند که اختلاف جوانان و سالمندان فقط در منبع خبر نیست؛ در فلسفه نگاه آنها به رسانه و خبرنگاری نیز تفاوتی عمیق وجود دارد—تغییری که آینده مصرف اخبار در آمریکا را شکل خواهد داد.
