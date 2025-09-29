رئیس سابق شاباک: هدف جنگ غزه، ابقای نتانیاهو و زندان نرفتن اوست

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس سابق شاباک اعلام کرد کرد که جنگ رژیم صهیونیستی در غزه تنها با هدف حفظ بنیامین نتانیاهو در قدرت و جلوگیری از پیگرد قانونی و زندانی شدن او صورت می‌گیرد.

«عامی الون» رئیس سابق شاباک در جریان گفت‌وگو با رادیو رسمی «دویچلند فونک» آلمان پرده از اهداف پنهان جنگ رژیم صهیونیستی در غزه برداشت.

بر اساس گزارش خبرگزاری فلسطینی «سما»، وی تأکید کرد که جنگ رژیم صهیونیستی علیه غزه تنها ۲ هدف دارد: هدف نخست؛ ابقای بنیامین نتانیاهو در مقام نخست‌وزیری و دومین هدف؛ جلوگیری از پیگرد قانونی و زندانی شدن او به دلیل پرونده‌های قضایی جاری است.

رئیس سابق شاباک همچنین تصریح کرد، بیش از ۷۰ درصد صهیونیست‌ها بر این باور هستنند که جنگ در غزه نه تنها ناعادلانه است، بلکه برای آینده کابینه اسرائیل خطرناک و غیرضروری است.

وی در ادامه هشدار داد که حملات مداوم علیه غزه توانایی اسرائیل را برای باقی ماندن به عنوان یک کابینه یهودی و دموکراتیک به خطر می‌اندازد.

الون اظهار داشت، اکثر صهیونیست‌ها به‌ خوبی می‌دانند در مرحله‌ای قرار دارند که هیچ چیز از طریق ابزارهای نظامی قابل دستیابی نیست، اما نظام سیاسی هنوز این واقعیت را درک نکرده است.

رئیس سابق شاباک در بخش دیگری از مصاحبه‌اش به درک خود از مباحث سیاسی در آلمان و مسؤولیت تاریخی آن کشور به دلیل هولوکاست اشاره کرد.

وی در پایان گفت: ما انتظار داشتیم آلمان موضعی واضح و روشن اتخاذ کند و به رسمیت شناختن کشور فلسطین را اعلام نماید، زیرا این اقدام می‌تواند امیدی واقعی ایجاد کند.

غزه از ماه‌ها پیش با بحران شدید انسانی مواجه است و مردم این منطقه، به‌ویژه کودکان و زنان، در شرایط بسیار سختی زندگی می‌کنند. کمبود شدید غذا، آب و دارو، جان بسیاری از مردم را به خطر انداخته است. از هفتم اکتبر ۲۰۲۳، رژیم صهیونیستی با حمایت آمریکا، جنگ کشتار جمعی در غزه را آغاز کرده است که شامل قتل، گرسنگی، تخریب و آوارگی اجباری می‌شود.

از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ جنگ غزه تاکنون ۶۶ هزار و ۵ شهید و ۱۶۸ هزار و ۱۶۲ زخمی بر جای گذاشته است که عمدتاً کودکان و زنان هستند. همچنین، قحطی ناشی از این جنگ جان ۴۴۲ فلسطینی، از جمله ۱۴۷ کودک را گرفته است.

این رژیم همه فراخوان‌های بین‌المللی و دستورات دیوان بین‌المللی دادگستری برای توقف این جنایات را نادیده گرفته است.

رژیم صهیونیستی از زمان فروپاشی آتش‌بس شکننده در ماه مارس، جنگ خود علیه غزه را از سر گرفته است. نیروهای ارتش به بسیاری از مناطق نوار غزه، به ویژه در جنوب پیشروی کرده‌اند و خواستار تخلیه مناطق وسیعی در شمال شده‌اند. ارتش اشغالگر تهدید کرده است که در غزه می‌ماند و از مناطق جدیدی که از مارس تصرف کرده و محاصره‌ای خفقان‌آور که بر کمک‌های غذایی و پزشکی اعمال کرده است، عقب‌نشینی نمی‌کند. نهادهای داخلی و بین‌المللی و کمیته‌های حقوق بشر سازمان ملل متحد از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا برای توقف جنگ کشتار جمعی در غزه رژیم صهیونیستی را تحت فشار قرار دهند.

