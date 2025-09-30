به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام‌والمسلمین «سعید روستا آزاد» معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به بهانه برگزاری همایش سالانه «مبلغان مجاهد» (گرامیداشت یاد و نام شهدا به ویژه شهدای روحانیت) در گفت‌وگویی ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و گرامیداشت سالگرد شهادت سیدالشهدای جبهه مقاومت شهید سیدحسن نصرالله و شهید صفی الدین در سخنانی اظهار کرد: زنده نگه داشتن نام و یاد شهدای والامقام این عرصه، نه یک وظیفه تاریخی یا تکلیف اداری، بلکه ضرورتی هویتی و منبع پایان‌ناپذیر قدرت نرم جمهوری اسلامی است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی افزود: این ستارگان فروزان، با اهدای خون مطهر خویش، مسیر استقلال، مقاومت و استکبارستیزی را برای نسل‌های آینده ترسیم کردند و تا زمانی که فرهنگ ایثار در رگ‌های این ملت جاری است، میراث گران‌بهای آنان چراغ راه فردای میهن باقی خواهد ماند.

استاد حوزه ودانشگاه ادامه داد: دفاع مقدس، فراتر از یک رویارویی نظامی، یک مکتب سازنده و یک سرمایه عظیم فرهنگی است که باید به صورت مستمر احیا و به نسل‌های پیوسته منتقل گردد. این هشت سال نبرد، اثبات عملی ظرفیت‌های بی‌بدیل ملتی بود که در برابر تهاجم جهانی، با تکیه بر ایمان، وحدت و اتکاء به نیروی درونی خود ایستادگی کرد. یادآوری این ایثارگری‌ها، به ویژه برای جوانانی که مستقیماً آن روزها را تجربه نکرده‌اند، نقشی حیاتی در تقویت روحیه خودباوری، مسئولیت‌پذیری و بصیرت سیاسی آنان ایفا می‌کند.

حجت الاسلام والمسلمین روستا آزاد بیان کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا عمق پیوند میان مردم و آرمان‌های انقلاب سنجیده شود؛ چرا که پیروزی در آن عرصه، محصول یکدلی تاریخی میان نیروهای مسلح و پشتیبانی بی‌دریغ مردم فهیم بود. پاسداشت این هفته، پاسداشت فرهنگ جهاد، شهادت، خانواده‌های صبور و ارزش‌هایی است که ضامن استقلال فرهنگی و سیاسی کشورمان در برابر توطئه‌های همیشگی دشمنان است. زنده نگه داشتن این خاطرات، تضمین‌کننده تداوم مسیر عزت و سرافرازی بر اساس منویات الهی و انسانی خواهد بود.

استاد حوزه علمیه قم در بخش دیگری از سخنان خود به گوشه ای فعالیت های دفتر در دوران دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: دفاع مقدس هشت ساله ملت ایران در برابر تجاوز رژیم بعث عراق، تنها یک نبرد نظامی نبود، بلکه صحنه‌ای برای ایستادگی همه‌جانبه فرهنگی، عقیدتی و معنوی بود. در این میان، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، به عنوان نهادی متولی تبلیغ و ترویج معارف دینی، نقش بسزایی در پشتیبانی از این جبهه عظیم ایفا کرد. فعالیت‌های این دفتر را می‌توان در چند محور اصلی دسته‌بندی کرد:

تولید و توزیع آثار مکتوب و تبلیغی

دفتر تبلیغات اسلامی با درک ضرورت تبیین مبانی عقیدتی و فقهی دفاع از میهن، اقدام به تولید و انتشار هزاران برگ اعلامیه، نشریه، کتاب و نوار کاست با موضوعات جهاد، شهادت، امر به معروف و نهی از منکر و افشای چهره استکبار کرد. این آثار که با زبان ساده و روان تهیه می‌شد، به سرعت در میان رزمندگان در جبهه‌ها و آحاد مردم در پشت جبهه توزیع می‌گردید و به تقویت بنیه فکری و اعتقادی آنان می‌پرداخت.

اعزام مبلغان و روحانیون به جبهه‌ها

یکی از برجسته‌ترین اقدامات دفتر، سازماندهی و اعزام گسترده روحانیون، مبلغان و طلاب حوزه علمیه به خطوط مقدم جبهه بود. این روحانیون که به «فرماندهان معنوی» مشهور بودند، در کنار رزمندگان حاضر شده و به انجام اموری همچون اقامه نماز جماعت، برگزاری مراسم دعا و نیایش، تفسیر قرآن، پاسخگویی به شبهات عقیدتی و روشنگری درباره اهداف جنگ می‌پرداختند. حضور آنان نه تنها موجب تقویت روحیه رزمندگان می‌شد، بلکه مشروعیت دینی و مردمی دفاع را نیز تضمین می‌کرد.

پشتیبانی و تقویت نیروی انسانی

دفتر تبلیغات اسلامی با همکاری دیگر نهادهای حوزوی، به شناسایی، جذب و آموزش طلاب مستعد برای اعزام به جبهه اقدام می‌کرد. این امر باعث می‌شد حضور روحانیت در جبهه‌ها منسجم و هدفمند باشد. بسیاری از این طلاب و روحانیون، خود در عملیات‌های نظامی شرکت جسته و برخی نیز به فیض شهادت نائل آمدند

حمایت از خانواده‌های شهدا و ایثارگران

دفتر تبلیغات اسلامی با تقدیر از مقام شامخ شهدا و رسیدگی به امور فرهنگی خانواده‌های آنان، تلاش می‌کرد تا پیوند میان جبهه و پشت جبهه را مستحکم‌تر نماید. بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت از دیگر اقدامات ارزشمند این نهاد در آن دوران بود.

معاون فرهنگی تبلیغی دفترتبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم اظهارکرد: به همین منظور امسال نیز معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم میزبان تمامی اساتید، طلاب حوزه های علمیه و همچنین یادگاران هشت سال دفاع مقدس می باشد.

وی ضمن دعوت از همگان گفت: همایش «مبلغان مجاهد» به همراه نکوداشت اسوه های جهاد و تبلیغ، روز چهارشنبه نهم مهرماه از ساعت ۹ و با حضور ارزشمند جمعی از فرماندهان و یادگاران دفاع مقدس و سخنرانی سردار مرتضی قربانی مشاور رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و فرمانده لشکر ۲۵ کربلا و لشکر ۵ نصر در دفاع مقدس و حجت الاسلام والمسلمین مصلحی رئیس سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت روحانیت در دفاع مقدس در سالن همایش های بین المللی غدیر دفتر تبلیغات اسلامی برگزار خواهد شد.

