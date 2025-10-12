به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم افتتاحیه دوره آموزشی توجیهی مسئولان راهبری و اجرایی تبلیغ و امور فرهنگی، روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴ در مجتمع یاوران مهدی (عج) قم برگزار شد. در این گردهمایی، معاونان و مسئولان تبلیغ استان‌ها، معاونان تبلیغ شهرستان‌ها و رابطان خواهر مدارس امین حضور داشتند.

سخنرانان این مراسم، ضمن تبیین اهمیت تبلیغ به عنوان وظیفه‌ای مقدس که رساندن حقایق نجات‌بخش به اذهان مخاطبان است، بر مسئولیت سنگین متولیان امر تبلیغ در شرایط کنونی کشور تأکید کردند.

لزوم توجه به اخلاص و راهبرد در فعالیت‌های تربیتی

به گزارش خبرنگار ابنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین نیکزاد، مشاور وزیر و دبیر ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش، با اشاره به توطئه‌های دشمن، اظهار داشت که جبهه‌بندی کنونی به دنبال آن است که مبلغان در مدارس حضور نداشته باشند و با نسل امروز و آینده ارتباط نگیرند. وی هدف اصلی جبهه کفر و استکبار را جلوگیری از حضور مبلغان در مدارس دانست.

او با تأکید بر ضرورت هوشمندی در کار تبلیغی، بیان کرد که «مساجد را باید از مدارس پر کنیم» و نگاه هوشمندانه آن است که جذب از مدرسه صورت گرفته و به مسجد آورده شود.

عضو ستاد همکاری حوزه و آموزش و پرورش، خطاب به مسئولان راهبری، خواستار حمایت و مهربانی با طلاب مبلغ شد و تأکید کرد که کارگزاران تبلیغ باید با آرامش و کلمات محبت‌آمیز، پاسخگوی مشکلات مبلغان باشند تا ایشان بتوانند آرامش را به دانش‌آموزان منتقل کنند. وی توصیه کرد که مسئولان منطقه‌ای باید هوای طلاب را داشته باشند، دست آنان را بگیرند و از مچ‌گیری بپرهیزند. همچنین، بر ضرورت برگزاری دورهمی‌های ماهانه منظم برای اشتراک ایده‌های خلاقانه و آسیب‌شناسی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین نیکزاد با اشاره به اهمیت اخلاص در کار تبلیغ، متذکر شد: «ما مبلغ خود خداییم». وی افزود: «کار باید رنگ خدا را داشته باشد» و اگر اخلاص نباشد، کار صفر و هیچ است. او همچنین بر لزوم داشتن «راهبرد» در مدرسه تأکید کرد تا فعالیت‌ها منحصر به چند کار مشخص و باکیفیت باشد و از افتادن در دام کمیت به جای کیفیت پرهیز شود.

مبلغ امین؛ افسر فرهنگی در خط مقدم جنگ نرم

خانم دکتر شریفی، معاون فرهنگی تبلیغی جامعةالزهرا (س)، طرح امین را ابتکاری از حوزه علمیه قم دانست که «تحولی جدی در نظام تعلیم و تربیت و عرصه تبلیغ ایجاد کرده و در کل دنیا منحصر به فرد است».

او مبلغ امین را «امانت‌دار سرمایه‌های الهی، اجتماعی و خانوادگی» توصیف کرد. دکتر شریفی با اشاره به اهمیت دوران نوجوانی به عنوان حساس‌ترین دوران زندگی و محل شکل‌گیری هویت، هشدار داد که این نقطه، کانون توجه و تمرکز دشمن در «حجمه فرهنگی» است.

معاون فرهنگی تبلیغی جامعة الزهرا (س)، مبلغ امین را «افسر فرهنگی جنگ نرم در خط مقدم جبهه» خواند و مأموریت‌های اصلی مبلغ را «امانت‌داری در انتقال مفاهیم دینی» و «بصیرت‌بخشی در برابر فتنه‌ها» برشمرد.

او محورهای مقابله با جنگ ترکیبی و شناختی دشمن را شامل موارد زیر دانست:

شناخت جنگ ترکیبی: دشمن به دنبال استحاله فکری فرهنگی، تغییر باورها و تضعیف اراده‌ها و امیدهاست. مقابله با جنگ روایت‌ها: باید هوشمندانه عمل کرده و در مقابل «جنگ روایت‌ها که سراسر تزویر و دروغ است»، ایستادگی کرد. تقویت هویت: تقویت هویت دینی و ملی نوجوانان تا آنان به حبل‌الله المتین چنگ بزنند. الگوسازی عملی: مبلغ باید خود، الگوی عملی صداقت، عرفان و مقاومت برای دانش‌آموزان باشد، چرا که دانش‌آموز بیش از گفتار به کردار توجه می‌کند. ارتباط با امام زمان (عج): مهم‌ترین بازدارنده در مقابل توطئه‌های دشمن، عشق به امام زمان و ارتباط دلی با ایشان است.

وی در پایان، بر لزوم «امتزاج منطق با عشق» و برخورد «مشفقانه و مادرانه» با نوجوانان تأکید کرد.

توحید، محور مسئولیت‌پذیری در انقلاب اسلامی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رفیعی، عضو خبرگان رهبری و معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، انقلاب اسلامی را ظرفیتی بی‌نظیر برای «خودسازی و دگرسازی» و ارتقای جامعه دانست. وی هدف اصلی انقلاب را انسان‌سازی عنوان کرد.

معاون تبلیغ حوزه‌های علمیه تأکید کرد که هیچ فردی (طلبه، استاد یا مسئول) نباید گمان کند که قوام دین خدا به او وابسته است، بلکه «قوام من به دین خداست». او با استناد به کلام امام حسین (ع) در منا، خاطرنشان ساخت که آبرو و شخصیت اجتماعی علما به واسطه دین خداست و باید برای اقامه دین از خود گذشت.

او با هشدار در خصوص آفت غرور و خودبینی، گفت: «اگر ما احساس کنیم در کارمان، در فعالیتمان، در برنامه‌ریزی‌مان، 'من' هستم، اول بدبختی و اول سقوط است».

حجت‌الاسلام‌والمسلمین رفیعی، خواستار آن شد که ارتباط مسئولان با گروه کاری‌شان، «ارتباط انسانی باشد، نه اداری» و افزود که باید دستگیری کرد، نه مچ‌گیری، تا جامعه توحیدی شکل گیرد و رنگ و بوی خدا بدهد. وی تأکید کرد که این بستر مرهون خون شهدا و مدافعین حرم است و همگان باید برای هر کار، خدا را محور قرار دهند.

گزارش فعالیت مدیریت تبلیغ در نهادهای آموزشی

حجت‌الاسلام‌والمسلمین معینی ، مدیر تبلیغ در نهادهای آموزشی معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه، گزارشی کوتاه از روند فعالیت‌های اخیر ارائه داد. وی با اشاره به حدیث امام حسن عسکری (ع) (الایمان بالله و نفع الاخوان)، اظهار کرد که ناظران و ارزیابان مدارس امین (رابطان) باید این دو خصلت (ایمان به خدا و نفع رساندن به برادران دینی) را سرلوحه کار خود قرار دهند.

مدیر تبلیغ در نهادهای آموزشی اعلام کرد که در سامانه جدید معاونت تبلیغ، برای ۱۲۷۰۰ نفر از مبلغان حکم تبلیغی صادر شده و در مرحله گزارش‌گیری، بیش از ۱۰ هزار نفر از مبلغان گزارش خود را ثبت کرده‌اند، که این رقم از ۸۰۰۰ گزارش مشابه سال گذشته بالاتر است. همچنین، فرایند تأیید و بررسی ۳۷۰۰ گزارش کامل شده و درصد فوق‌العاده ارزشیابی مبلغان از همین ماه در حق‌الزحمه ایشان لحاظ خواهد شد.

جذب هدفمند و پویا، رسالت جدید حوزه‌های علمیه

حجت‌الاسلام‌والمسلمین برته، با اشاره به تأسیس «مرکز راهبری جذب حوزه‌های علمیه» به ابتکار آیت‌الله اعرافی، این مرکز را «هدیه‌ای الهی» دانست. وی هدف غایی همه فعالیت‌های حوزه را «تربیت نیرو برای حضرت ولی عصر (عج)» عنوان کرد.

او رویکرد جدید را «جذب پویا، هدفمند و فعال» خواند و گفت که این مرکز بر اساس مطالعات، نیازسنجی‌ها و قرارداد با ابرنهادهای کشور، به دنبال تأمین منابع انسانی برای چهار طیف اصلی مخاطب حوزه شامل: حوزه، جامعه، نظام اسلامی و نظام بین‌الملل است .

وی از کارگزاران تبلیغ درخواست کرد که پنج گام در مسیر جذب را دنبال کنند: ۱. انتخاب جامعه هدف، ۲. مخاطب‌شناسی، ۳. روایت درست حوزه (زیبایی‌های تحصیل)، ۴. حذف متغیرهای مزاحم (مانند آینده شغلی)، ۵. تصمیم‌سازی.

وی در پایان، از طراحی دو شبکه ملی «مبلغین تخصصی جذب» و «حامیان» خبر داد و از حاضران دعوت کرد تا با عضویت در این شبکه‌ها، در امر جذب هدفمند و جلوگیری از ریزش طلاب یاری‌رسان حوزه باشند.

