اختصاصی ابنا | راهپیمایی گسترده در کاراکاس، ادای احترام ونزوئلا به مقاومت بومیان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ کاراکاس، ۱۲ اکتبر ۲۰۲۵ — همزمان با روز «مقاومت بومی»، هزاران شهروند ونزوئلایی روز یکشنبه در کاراکاس گرد هم آمدند تا از ملتهای بومیای که در برابر استعمار اروپایی ایستادگی کردند و همچنان از ارکان هویت ملی کشور بهشمار میروند، تجلیل کنند. این راهپیمایی که به دعوت دولت بولیواری و با حمایت جنبشهای اجتماعی، گروههای فرهنگی و هیئتهای بومی برگزار شد، در فضایی آمیخته با شکوه، احترام و احساس مسئولیت تاریخی از خیابانهای اصلی پایتخت گذشت.
این حرکت از چاکائیتو آغاز و در میدان ونزوئلا پایان یافت؛ جایی که آیین اصلی در برابر «یادمان مقاومت بومیان» برگزار شد. کلارا ویدال، وزیر قدرت مردمی در امور بومیان، برافراشتن پرچم ملی را در پانتئون کاراکاس رهبری کرد و نمایندگانی از ایالتهای آمازوناس، بولیوار، دلتا آماکورو و زولیا در این مراسم حضور داشتند. او در سخنانی گفت: «امروز آغاز استعمار را جشن نمیگیریم، بلکه پایداری حافظه زندهای را ارج مینهیم که هرگز از میان نخواهد رفت.»
نیکولاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا، نیز از طریق کانال رسمی خود این راهپیمایی را «بیان حقیقی روح ملت ونزوئلا که یاد گوایکایپورو، آپاکوانا و همه رهبران بومیای را که در برابر امپراتوری اسپانیا ایستادند، زنده میکند» توصیف کرد. او همچنین بار دیگر بر تعهد دولت نسبت به پاسداری از حقوق بومیان، حاکمیت سرزمینی و صلح منطقهای تأکید کرد.
راهپیمایی با اجرای برنامههای هنری، نمایشهای سنتی، سرودها به زبانهای بومی و اجراهای تصویری همراه بود که ضمن محکومیت استعمار تاریخی، جلوههایی از مقاومت فرهنگی را نیز به نمایش گذاشت. گروههای جوانان و جنبشهای فمینیستی نیز با پلاکاردهایی در بزرگداشت نقش زنان بومی در دفاع از سرزمینها و میراث نیاکان شرکت کردند.
این مراسم در فضایی آرام و بدون هیچگونه حادثهای برگزار شد و نیروهای امنیتی نیز نظم را در سطح شهر برقرار کردند. ناظران بینالمللی، فضای مسالمتآمیز و آیینی این رویداد را ستودند و آن را یکی از برجستهترین مناسبتهای تقویم مدنی ونزوئلا دانستند.
با این راهپیمایی، ونزوئلا بار دیگر بر تعهد خود به صلح، پاسداشت حافظه تاریخی و اراده برای ساخت آیندهای مبتنی بر تنوع فرهنگی، عدالت اجتماعی و حاکمیت ملی تأکید کرد.
عکسها از: تریاسفرانک
