به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلاموالمسلمین «حیدر مصلحی» رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت روحانیت در دفاع مقدس در همایش سالانه «مبلغان مجاهد» با تأکید بر نقش بیبدیل روحانیت در دفاع مقدس، اظهار کرد: روحانیت محور اصلی قداست این حماسه بزرگ بود و باید خاطرات آن دوران برای نسل امروز و آینده ثبت و بازگو شود.
رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت روحانیت در دفاع مقدس افزود: روحانیت در دوران جنگ نقشی ایفا کرد که دفاع مقدس را به مرتبه قداست رساند؛ این قداست باعث تربیت انسانهای بزرگ و ماندگار شد؛ بنده در طول هفت سال حضور مستمر در جبهه و مسئولیت نمایندگی ولیفقیه در قرارگاه کربلا، از نزدیک شاهد تأثیرگذاری و نقشآفرینی روحانیون بودم.
حجتالاسلاموالمسلمین مصلحی با اشاره به اهمیت ارتباط مستقیم روحانیون با رزمندگان، خاطرنشان کرد: گاهی طلبهای به خط مقدم میرفت و از شب تا صبح همراه رزمندگان بود؛ همانگونه که رزمندگان در سنگرهای خود مشغول نگهبانی میشدند، آن طلبه تکتک با آنها گفتوگو میکرد و کار تبلیغیاش را انجام میداد؛ این ارتباط چنان اثرگذار بود که گردانها به نیروهای تحولیافته تبدیل میشدند.
وی ادامه داد: بسیاری از شبها وقتی به سنگرها سر میزدیم، نمیتوانستیم وارد شویم؛ چرا که میدیدیم رزمندگان باخدا در حال رازونیاز هستند و فضای سنگرها سرشار از معنویت شده است؛ این تحول را روحانیت در دفاع مقدس رقم زد و باید آن را برای نسلهای آینده بازگو کرد.
رئیس سازمان نشر آثار و ارزشهای مشارکت روحانیت در دفاع مقدس با اشاره به خاطرات شهید آیتالله مرتضی مطهری، خاطرنشان کرد: ایشان ارتباطی ویژه با روحانیت در جبهه داشتند و در بسیاری از عرصهها راه را برای سپاه، ارتش و قرارگاهها باز میکردند؛ این تجربهها باید بهصورت دقیق و مستند منتقل شود.
حجتالاسلاموالمسلمین مصلحی با قدردانی از تلاش دفتر تحقیقات سازمان نشر آثار روحانیت در دفاع مقدس، اظهار کرد: لازم است این اقدامات در قالب متون آموزشی حوزه وارد شود؛ همان گونه که در شورایعالی انقلابفرهنگی تصویب شده، مباحث دفاع مقدس وارد دروس دانشگاهی شده است، باید در حوزههای علمیه نیز این مباحث بهعنوان بخشی از دروس رسمی قرار گیرد.
وی بیان کرد: امروز وظیفه ماست که خاطرات و روایتهای روحانیت در دفاع مقدس را مکتوب کنیم؛ چه خاطرات شخصی، چه خاطرات دوستان و همرزمان یا شهدایی که دیگر در میان ما نیستند؛ هر یادداشت و روایت میتواند بخشی از تاریخ معنوی انقلاب اسلامی را روشن کند.
وی تأکید کرد: دفاع مقدس گنجینهای عظیم است و روحانیت نقشی ویژه در آن داشت؛ این میراث باید برای نسل امروز و فردا با دقت روایت شود تا همچنان الهامبخش مسیر انقلاب اسلامی باشد.
حجتالاسلاموالمسلمین مصلحی با بیان اینکه بیتوجهی به ثبت خاطرات روحانیت در دفاع مقدس خسارت راهبردی است، هشدار داد: اگر خاطرات و روایتهای روحانیت در دفاع مقدس مکتوب نشود، بخشی از سرمایه راهبردی انقلاب برای نسلهای آینده از دست خواهد رفت.
