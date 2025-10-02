حزب الله: خلع سلاح ما خلع روحمان است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن عزالدین علی عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در لبنان در مراسمی در شهر صور گفت: آمریکا امروز میخواهد بر جهان سلطه افکنده و مردم را مجبور به انتخاب یکی از این دو گزینه کند: یا جنگ و یا تسلیم شدن و غارت شدن منابعشان لذا از منطق زور استفاده میکند.
وی افزد: امروز با توجه به صحنههایی که در فلسطین و غزه مشاهده میکنیم خود را در برابر قانون جنگل میبینیم که پشت تمام اینها آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد لذا نمیتوانیم تسلیم دشمن شویم یا پرچم سفید را برافرازیم.
عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت ادامه داد: خلع سلاح ما، خلع روح ماست و روح را تنها کسی که آن را آفریده، یعنی خداوند متعال، میتواند خلع کند. ما پرچم تسلیم را بلند نخواهیم کرد و اجازه نخواهیم داد این کشور که با خون شهدا آبیاری شده، تحت الحمایه آمریکا شده یا به یک شهرک اسرائیلی تبدیل شود.
عزالدین تصریح کرد: آنهایی که علیه حزب الله بدگویی میکنند هدفشان تجزیه لبنان و جلوگیری از پیشرفت آن است.
وی اولویتهای حزب الله را توقف تجاوزگری اسرائیلی به لبنان و آزادی اسرای لبنانی و خروج دشمن صهیونیستی از مناطق اشغالی این کشور و شروع بازسازی بیان نمود.
