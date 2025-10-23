  1. صفحه اصلی
عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان؛

رژیم صهیونیستی عامل اصلی بی‌ثباتی در لبنان و منطقه است/ مقاومت ادامه دارد

۱ آبان ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۵
عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان گفت: زمانی که اسرائیل در دستیابی به اهداف نظامی و امنیتی خود ناکام می‌ماند، آمریکا وارد عمل می‌شود تا از طریق فشارهای سیاسی، امتیازاتی را به دست آورد که در میدان جنگ نتوانسته به آن‌ها برسد.

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ «حسن عزالدین» عضو فراکسیون «وفاداری به مقاومت» در پارلمان لبنان تأکید کرد که مقاومت همچنان پابرجا خواهد ماند و به انجام وظیفه ملی خود ادامه خواهد داد.

او با اشاره به ناتوانی ارتش و سایر نیروها در دفاع مؤثر، بر حق مردم در دفاع از خود تأکید کرد و گفت: «این حق ابتدایی هر انسانی است و نیازی به اجازه از هیچ دولت، نهاد یا سازمان بین‌المللی ندارد.»

عزالدین در مراسمی برای تجلیل از شهرداران پیشین در شهر «دیر قانون النهر»، رژیم صهیونیستی را عامل اصلی بی‌ثباتی در لبنان و منطقه دانست و گفت: «این رژیم هر پیشنهادی را که با ادامه اشغالگری‌اش در تضاد باشد، رد می‌کند.»

او همچنین نقش ایالات متحده را فراتر از یک شریک دانست و افزود: «زمانی که اسرائیل در دستیابی به اهداف نظامی و امنیتی خود ناکام می‌ماند، آمریکا وارد عمل می‌شود تا از طریق فشارهای سیاسی، امتیازاتی را به دست آورد که در میدان جنگ نتوانسته به آن‌ها برسد.»

این نماینده مجلس از همه لبنانی‌ها، از مردم عادی تا نیروهای سیاسی و نهادهای حاکم، خواست تا در برابر فشارها ایستادگی کرده و مسئولیت‌های ملی خود را در مقابله با تهدیدات ایفا کنند.

او تأکید کرد که وحدت داخلی، کلید ناکام گذاشتن دشمن در دستیابی به اهدافش از طریق سیاست است.

در پایان، عزالدین بار دیگر بر تداوم حضور و نقش‌آفرینی مقاومت تأکید کرد و گفت: «این مقاومت باقی خواهد ماند و به ایفای نقش و حق خود ادامه خواهد داد.»

