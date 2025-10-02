به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در حالیکه نظامیان اشغالگر موانع شدیدی برای ناوگان «الصمود» تدارک دیده و ۱۳ کشتی را نیز به تصرف در آورده اند، منابع خبری اعلام کردند کشتی «میکونو-البیره» به عنوان نخستین کشتی ناوگان الصمود موفق شده با دور زدن سیستم رهیابی دریایی رژیم صهیونسیتی، وارد آب های منطقه ای نوار غزه شده است.

مرکز اطلاع‌رسانی فلسطین افزود: این نخستین شناور از ناوگان جهانی «الصمود» است که موفق شده از سد نیروهای دریایی رژیم اسرائیل عبور کند.

همچنین شبکه الجزیره به نقل از «حسان مسعود» خبرنگار این شبکه که ناوگان جهانی «الصمود» را همراهی می‌کند، اعلام کرد که کشتی «میکونو-البیره» هم‌اکنون وارد آب‌های منطقه‌ای نوار غزه شده است.

این کشتی یکی از شناورهای مستقل ناوگان «الصمود» است که با هدف رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم تحت محاصره غزه، از مسیر بین‌المللی حرکت خود را آغاز کرده بود.

