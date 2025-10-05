به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس پیشین جنبش «مجتمع السلم» الجزایر، در نخستین اظهارنظر پس از بازگشت به ترکیه، جزئیاتی تکاندهنده از تجربه خود در زندانهای اسرائیل و مشارکتش در «کاروان صمود» برای شکستن محاصره غزه را بیان کرد.
«عبدالرزاق مقری» در یک ویدئو گفت: «تصویری روشن از رنج اسیران فلسطینی در زندانهای اسرائیل را دیدیم؛ جایی که سرکوب، ظلم و تحقیر شدید حاکم بود و حتی دارو از بیماران دریغ میشد؛ که این نقض آشکار قوانین انسانی است.»
او افزود: «دو روزی که در زندانهای اسرائیل گذراندیم، مثل دو سال کامل بود. هیچ اطلاعی از سرنوشتمان نداشتیم و حتی تا صبح روز آزادی، مقصد نهاییمان را نمیدانستیم تا اینکه به فرودگاه ایلات رسیدیم و با پرواز به استانبول منتقل شدیم.»
مقری تأکید کرد: «به لطف خداوند به سلامت رسیدیم و هدفمان در بیدارسازی افکار عمومی، افشای رفتارهای رژیم صهیونیستی و تحریک وجدان جهانی محقق شد، هرچند نتوانستیم به سواحل غزه برسیم.»
او همراه با پنج شهروند دیگر الجزایری از سوی اسرائیل اخراج شد، در حالی که هنوز ۱۱ الجزایری دیگر در بازداشت نیروهای اسرائیلی هستند.
رسانههای الجزایری گزارش دادند که محافل پیگیر «کاروان صمود» از آزادی مقری توسط موساد اسرائیل، با هماهنگی اطلاعاتی ویژه میان ترکیه و اسرائیل، شگفتزده شدند.
همچنین اعلام شد که مقری از پذیرش کمک سفارت الجزایر در ترکیه خودداری کرده، در حالی که دولت الجزایر پیشتر اعلام کرده بود مسئولیت حمایت از تمامی شرکتکنندگان الجزایری در این کاروان را با همکاری یک کشور دوست بر عهده گرفته است.
شایان ذکر است که مقری پیشتر با انتشار پیامی صوتی از دولت الجزایر خواسته بود بهطور انحصاری برای آزادیاش از اسارت اسرائیل و بازگرداندنش به وطن مداخله کند.
