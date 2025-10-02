۴۰ کشتی از ناوگان جهانی صمود، در چنگال اسرائیل/ کشتی میکونو هم به غزه نرسید + عکس و ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رادیو رژیمصهیونیستی اعلام کرد که ارتش اسرائیل کنترل بیش از ۴۰ کشتی از ناوگان جهانی صمود را به دست گرفته است.
طبق گزارشهای منابع عبری صدها نفر از حاضران در این کاروان در حال انتقال به بندر اشدود برای اخراج اجباری، چه داوطلبانه و چه با حکم دادگاه هستند.
بر اساس گزارشها، کشتی میکونو از ناوگان دریایی صمود نیز که ساعتی قبل به آبهای غزه رسیده بود، متوقف شد.
کامیلا اسکالانته خبرنگار شبکه پرستیوی نیز در گزارشی از آخرین وضعیت کاروان صمود گفت: «بیش از صد نفر توسط نیروهای اسرائیلی دستگیر شدهاند؛ افرادی از دهها کشور روی این کشتیها حضور دارند و اکنون دولتها موظفند علیه این حمله اقدام کنند.»
...................
پایان پیام
نظر شما